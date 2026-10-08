OFICIAL: Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Apertura 2026 se jugará a las 9:00 am

En las acciones de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en sus categorías inferiores, dentro de la rama Sub-21, Pumas se enfrentará a Cruz Azul el próximo domingo 11 de octubre en las instalaciones de Cantera, al sur de la CDMX.

Las categorías inferiores van en espejo con el máximo circuito, por lo cual el "Clásico de la Obsesión" (como lo han nombrado los aficionados en redes sociales) se jugará en ambas categorías. Este es un partido que ha tomado gran importancia en los últimos años dentro del balompié mexicano.

En la Jornada 11 de la Sub-21, universitarios y celestes llegan en similitud de circunstancias. Ambos se encuentran en la parte baja de la tabla general, por lo que un triunfo sería vital para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

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¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la Jornada 11?

Pumas, ubicado en la posición 15 con 12 puntos, viene de empatar y caer en la disputa por el punto extra frente al Atlético de San Luis. Suman un récord de dos partidos ganados, cinco empatados y tres perdidos; cifras complicadas para los dirigidos por Martín Bravo.

Por su parte, La Máquina, dirigida por Marco Calvillo, tiene los mismos puntos que los universitarios. Suman un registro de un triunfo, cinco empates y cuatro partidos perdidos. En la jornada anterior, cayeron 2-0 frente a los Rayados de Monterrey.

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Fecha, dónde ver y hora exacta del Pumas vs Cruz Azul en la Liga BBVA MX

En el máximo circuito, el partido de Primera División entre Pumas y Cruz Azul se disputará el mismo día, domingo 11 de octubre a las 19:00 horas, desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Se espera un encuentro lleno de emociones, siendo su primer enfrentamiento tras la reciente final en donde La Máquina levantó su décima copa en la cancha de CU en el Clausura 2026.

Podrás seguir el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido, en vivo y gratis, a través del sitio web y la app de Azteca Deportes.

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