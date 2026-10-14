¿Gilberto Mora a Europa? Los 5 jugadores de 18 años que lo superan en valor y lo que vale actualmente

Hoy, 14 de octubre de 2026, el balompié nacional está de fiesta porque Gilberto Mora cumple 18 años y, con la mayoría de edad alcanzada, ya puede fichar por algún equipo europeo.

Antes de llegar a esta fecha, Gilberto Mora no podía ser fichado ni registrado oficialmente por ningún club del Viejo Continente debido al Artículo 19 de la FIFA, el cual prohíbe las transferencias internacionales de menores de edad para evitar el desarraigo, y donde las excepciones (como el pasaporte comunitario o la mudanza familiar) no aplicaban para el mexicano, limitando a los equipos europeos a firmar únicamente preacuerdos o invitarlo a campamentos de entrenamiento sin validez de partidos oficiales.

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Los jugadores de 18 años mejor valorados

En el escalafón internacional de jugadores de 18 años (categoría Sub-18), existen joyas consolidadas en el Viejo Continente que actualmente superan en cotización al mexicano, liderando el mercado juvenil a nivel global (con datos de transfermarkt):



1. Ayyoub Bouaddi (80 millones de euros): Tras una revalorización de 30 M€ posterior al Mundial 2026, su traspaso al Manchester City lo convirtió en el futbolista de 18 años con la cotización más alta de la actualidad.

Tras una revalorización de 30 M€ posterior al Mundial 2026, su traspaso al Manchester City lo convirtió en el futbolista de 18 años con la cotización más alta de la actualidad. 2. Lennart Karl (60 millones de euros): Considerado la mayor joya juvenil de la Bundesliga. Su rendimiento con el primer equipo del Bayern Múnich disparó su cotización a una cifra récord.

Considerado la mayor joya juvenil de la Bundesliga. Su rendimiento con el primer equipo del Bayern Múnich disparó su cotización a una cifra récord. 3. Franco Mastantuono (45 millones de euros): Formado en River Plate, el extremo del Real Madrid completa el podio como el futbolista latinoamericano mejor tasado de su camada.

Formado en River Plate, el extremo del Real Madrid completa el podio como el futbolista latinoamericano mejor tasado de su camada. 4. Konstantinos Karetsas (35 millones de euros): Fichado por el Borussia Dortmund, el talentoso creador heleno se asentó rápidamente en la élite europea.

Fichado por el Borussia Dortmund, el talentoso creador heleno se asentó rápidamente en la élite europea. 5. Honest Ahanor (30 a 40 millones de euros): El zaguero zurdo del Crystal Palace se ubica en el quinteto de vanguardia juvenil tras dar el salto a la Premier League.

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¿Cuál es el precio de Gilberto Mora?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor actual del joven futbolista es de 25 millones de euros, consolidándose en el Top 10 mundial y siendo el único integrante de dicha élite que compite fuera de Europa.

Sin embargo, de acuerdo a los últimos reportes, Mora saldría a Europa en una cifra cercana a los 40 millones de dólares, lo que la convertiría en la venta más cara en la historia del balompié nacional.

Los equipos que suenan más fuerte para hacerse con sus servicios son el Liverpool, Borussia Dortmund y el Arsenal. Además, se ha mencionado que gigantes como el Barcelona y el Real Madrid estaban interesados, pero no hay nada oficial hasta el momento.

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