Cancelan construcción de estadio para Mundial 2034; estaría localizado a 350 metros de altura, pertenecería a una ciudad rascacielos y tendría capacidad similar al Estadio Akron

El proyecto del Estadio NEOM, planificado para ser una de las sedes principales de la candidatura de Arabia Saudita para la Copa Mundial de la FIFA 2034, fue cancelado oficialmente. El recinto deportivo enfrentó complicaciones financieras derivadas de su diseño, lo que obligó a suspender la obra.

La construcción contemplaba una infraestructura ubicada a 350 metros de altura sobre el nivel del suelo. El estadio no sería una edificación independiente, sino que estaba proyectado para integrarse dentro de The Line, la megaciudad lineal que se desarrolla en el desierto saudí.

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El presupuesto para su edificación alcanzaba los 2,500 millones de dólares, con un sistema operativo basado en energía renovable y transporte subterráneo. La decisión de frenar el proyecto responde a recortes económicos y retrasos documentados en el desarrollo general del proyecto urbanístico.

El gobierno saudí determinó reducir la escala de la megaciudad para el año 2030, priorizando la inversión en recintos de corte tradicional que garanticen la viabilidad económica y logística del torneo.

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|Fuente: illustrarch

Aforo equiparable al Estadio Akron de la Liga BBVA MX

El diseño original del Estadio NEOM contemplaba una capacidad oficial para 46,010 espectadores durante los encuentros de la justa mundialista. Esta cifra resulta prácticamente idéntica al aforo que registra el Estadio Akron, actual casa de las Chivas del Guadalajara en el futbol mexicano.

El inmueble rojiblanco, ubicado en el municipio de Zapopan, puede albergar a un total de 46,232 aficionados. Esta comparativa numérica permite dimensionar la magnitud de la estructura que el país asiático pretendía edificar de forma suspendida entre las paredes de cristal de su ciudad lineal.

Ambos recintos comparten especificaciones de capacidad que cumplen con el reglamento establecido por la FIFA. Dicho estándar de asistencia es el requerido por el máximo organismo rector del futbol para recibir autorización y albergar partidos correspondientes a la fase de grupos.

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¿Dónde será el Mundial 2034?

La Copa Mundial de la FIFA 2034 se llevará a cabo en Arabia Saudita, país que se consolidó como candidatura única para albergar la competencia internacional. La cancelación de este recinto futurista no compromete la organización del evento.

El comité organizador mantiene vigentes las otras 14 sedes propuestas dentro de su expediente oficial entregado a la FIFA. Las ciudades de Riad y Yeda concentrarán la mayor parte de la infraestructura deportiva, destinando el capital a estadios convencionales.

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