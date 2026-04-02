¡Yo los quiero! Este es el precio del IMPERDIBLE set de LEGO de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vini: Precios, preventa en México y todo lo que debes saber

Este jueves amanecimos con una de las noticias que todo amante del fútbol soñó alguna vez… Ver a los mejores jugadores de toda una época juntos dentro de un anuncio y sí, convertidos en figuras de LEGO, pues a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han comenzado a llegar novedades que nos han volado la mente.

Para sorpresa y buena noticia de todos estos nuevos sets de LEGO cuentan con el astro del balón, Lionel Messi; el máximo goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo; uno de los mayores talentos generacionales, Kylian Mbappé y una de las promesas del “Jogo Bonito”: Vinicius Jr.

¿Cuánto cuestan los LEGO de Messi y Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr?

Hay algunas cosas que debes de saber sobre estos increíbles sets y es que cada jugador tiene distintos tipos de armables:



Lionel Messi: Celebración, este set está conformado de 1427 piezas y cuesta 4,299 pesos.

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Lionel Messi: Leyenda del Fútbol , set armable que cuenta con 958 piezas y tiene un precio de $1,999 pesos.

, set armable que cuenta con 958 piezas y tiene un precio de $1,999 pesos. Cristiano Ronaldo: Leyenda del Fútbol, set armable que cuenta con 854 piezas y tiene un precio de $1,999 pesos.

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Además de las figuras especiales de Messi y Cristiano, aquí es donde entra KK Mbappé y Vini:



Lionel Messi: Fenómenos del Fútbol, set de 500 piezas y con un valor de $699 pesos.

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Fenómenos del Fútbol, set de 500 piezas y con un valor de $699 pesos. Cristiano Ronaldo: Fenómenos del Fútbol, set de 490 piezas y con un precio de $699 pesos.

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Fenómenos del Fútbol, set de 490 piezas y con un precio de $699 pesos. Kylian Mbappé: Fenómenos del Fútbol, set que cuenta con 490 piezas y cuesta $699 pesos.



Fenómenos del Fútbol, set que cuenta con 490 piezas y cuesta $699 pesos. Vini Jr.: Fenómenos del Fútbol, set que está conformado de 510 piezas y cuesta $699 pesos.

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Estas figuras de los futbolistas a seguir en la próxima Copa del Mundo llegan para complementar una colección que incluye el mismo trofeo que está conformado por 2,842 piezas y con un valor de $4,799 y el balón, mismo que está compuesto por $1,498 piezas y con un valor de$ 2,999 pesos.

¿Cuándo salen a la venta las figuras de LEGO de Messi, Crsitiano Ronaldo, Vini y Mbappé?

Por ahora estas figuras de LEGO han sido anunciadas (a excepción del trofeo y el balón, pues esos ya están a la venta); pues se ha confirmado que estarán a la venta el próximo viernes 01 de mayo a través del sitio oficial de estas figuras a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.