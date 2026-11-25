Los cambios en Pumas no tardaron en llegar después de su eliminación del Apertura 2026. Tras asegurar la continuidad de Robert Morales, la directiva universitaria buscaría darle salida a tres futbolistas extranjeros antes del inicio del Clausura 2027.

La derrota frente a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario dejó al conjunto del Pedregal fuera de los cuartos de final, apenas seis meses después de haber disputado el título de Liga MX.

La directiva buscaría liberar plazas de extranjeros para tener mayor margen al m

mento de contratar refuerzos durante el mercado de invierno.

¿Qué jugadores podrían salir de Pumas para el Clausura 2027?

De acuerdo con reportes sobre el mercado de fichajes, Nathan Silva, Rubén Duarte y Luciano Herrera serían los tres futbolistas a los que Pumas buscaría encontrar acomodo en otros equipos.

Dos de las posibles bajas corresponden a la defensa universitaria. Nathan Silva llegó a Pumas en el verano de 2023 procedente del Atlético Mineiro, mientras que Rubén Duarte se incorporó un año después, tras su paso por el Deportivo Alavés.

El argentino Luciano Herrera también estaría entre los jugadores que podrían abandonar el Pedregal durante las próximas semanas.

Si la directiva consigue concretar las tres salidas, tendrá la posibilidad de incorporar futbolistas extranjeros sin necesidad de desprenderse de otros jugadores de su plantilla.

Por ahora, Pumas no ha anunciado oficialmente la baja de ninguno de los tres futbolistas.

Pumas confirma su primer movimiento para el Clausura 2027

El que sí seguirá en Pumas es Robert Morales. La institución universitaria anunció que hizo válida la opción de compra del delantero paraguayo, quien pertenecía a Toluca y disputó los últimos dos torneos a préstamo con el conjunto del Pedregal.

Morales firmó un contrato hasta 2029, por lo que Pumas ya tiene asegurada la continuidad de uno de sus delanteros para los próximos torneos.

Los futbolistas universitarios comenzaron su periodo vacacional después de quedar eliminados del Apertura 2026 y deberán reportarse nuevamente en las instalaciones de Cantera el viernes 11 de diciembre para iniciar la pretemporada.