Mason Rudolph tendrá que acostumbrarse rápido a una responsabilidad que no tenía contemplada. El quarterback de los Pittsburgh Steelers recibió la noticia de que sería titular ante Denver apenas unos días antes del partido. Aaron Rodgers, quien había encabezado la ofensiva durante la temporada, quedó fuera de los planes del equipo y su salida terminó por convertir el Black Friday en una semana particularmente agitada en Pittsburgh.

Del otro lado estará Bo Nix, un quarterback que llega con los Denver Broncos en plena carrera por consolidarse entre los contendientes de la Conferencia Americana. Su equipo acumula seis victorias consecutivas y encontró en las últimas semanas una ofensiva capaz de producir puntos y sostener partidos complicados.

Los dos tendrán que resolver sus problemas sobre el campo este viernes, aunque hay algo que ninguno podrá cambiar. El partido comenzará a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos (14:00 horas centro de México). No habrá horario estelar ni una cita nocturna en el Acrisure Stadium.

La razón no está en la televisión, en las necesidades de descanso de los jugadores ni en una decisión particular de la NFL. Detrás del horario existe una ley federal que lleva más de 60 años condicionando la programación del futbol americano profesional.

Black Friday 🤝 Black endzones pic.twitter.com/AQaiZRyifp — Pittsburgh Steelers (@steelers) November 27, 2026

La ley de 1961 que protege al futbol americano colegial

El origen está en el Sports Broadcasting Act de 1961, una legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos para regular los acuerdos colectivos de transmisión de las ligas deportivas profesionales y concederles una exención de las leyes antimonopolio.

Pero esa protección llegó con condiciones. El apartado 15 U.S.C. § 1293 establece que la exención no aplica a determinados acuerdos que permitan transmitir partidos profesionales de futbol americano los viernes después de las 18:00 horas o los sábados, entre el segundo viernes de septiembre y el segundo sábado de diciembre, cuando exista un encuentro colegial o de preparatoria programado dentro de un radio de 75 millas de la televisora correspondiente.

La intención era evitar que el poder comercial de la NFL desplazara a los equipos universitarios y de preparatoria de sus propios espacios de transmisión. En muchas comunidades estadounidenses, el viernes pertenece al futbol de las escuelas. Es una tradición que involucra a jugadores, familias, entrenadores y poblaciones enteras.

La disposición no significa que esté prohibido jugar futbol profesional después de las seis de la tarde. Lo que limita es la protección antimonopolio de determinados acuerdos de transmisión cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley. La NFL evita entrar en ese terreno y programa su encuentro de Black Friday durante la tarde.

La NFL encontró una manera de convertir una restricción legal en un negocio de 100 millones de dólares. Amazon pagó esa cantidad por los derechos del partido de Black Friday, una operación que la liga pudo concretar porque la Sports Broadcasting Act de 1961 protege las transmisiones de televisión abierta, pero no contempla de la misma manera las plataformas de streaming. Además, la legislación establece que no puede disputarse a las 18:00 horas o después una parte sustancial del encuentro cuando se cumplen las condiciones de protección al futbol colegial. Al programar el kickoff a las 15:00 horas del Este, la NFL encontró una ventana para llevar el partido a millones de espectadores sin que una parte sustancial del juego invada el horario restringido.

Para Amazon, la apuesta va mucho más allá de conseguir entre 10 y 15 millones de personas frente a sus pantallas durante uno de los días de compras más importantes de Estados Unidos. La compañía convierte el partido en una vitrina comercial con anuncios interactivos y personalizados a partir del historial de compras de cada usuario. Desde la publicidad, los espectadores pueden agregar productos directamente a su carrito y completar la compra sin abandonar la transmisión. El futbol americano se transforma así en una puerta de entrada a las compras del Black Friday.

La estrategia también ayuda a explicar por qué los partidos de la NFL en viernes y sábado son poco habituales durante buena parte de la temporada regular. La liga debe considerar las restricciones que protegen al futbol colegial, con excepciones como la primera semana de campaña y los playoffs. El Black Friday terminó por convertirse en una oportunidad para explorar los límites de esa legislación y, al mismo tiempo, abrir otro escaparate para el negocio de la NFL.

Bo Nix quiere conquistar Pittsburgh y Mason Rudolph necesita cambiar la conversación

Para Bo Nix, el viaje a Pittsburgh tiene un atractivo particular. El quarterback de Denver sabe que jugar en el Acrisure Stadium significa enfrentarse a una de las aficiones más intensas de la NFL.

“Este es uno de esos lugares en los que quieres jugar como visitante”, explicó Nix al hablar del ambiente que espera encontrar. El quarterback también reconoció que se trata de un escenario histórico y que está entusiasmado por vivir esa experiencia.

Denver llega con marca de 8-2 y seis triunfos consecutivos. Nix ha encontrado continuidad en una ofensiva que viene de conseguir 38 puntos ante Las Vegas, mientras el equipo intenta sostener el ritmo que lo ha colocado entre los mejores de la Conferencia Americana.

Pittsburgh tiene otra clase de urgencia. Rudolph volverá a ser titular en un partido de temporada regular 368 días después de su última apertura. El quarterback de 31 años conoce la organización desde que fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2018, pero esta oportunidad llega en medio de una crisis que nadie en el vestidor esperaba.

La salida de Rodgers dejó un ruido considerable alrededor de los Steelers. Rudolph, sin embargo, no quiere convertirse en protagonista de la disputa entre el quarterback y el entrenador Mike McCarthy.

“Es importante dejar fuera el ruido y salir a jugar un partido de futbol americano”, explicó Rudolph, quien también expresó su respaldo al entrenador y a sus compañeros.

Pittsburgh perdió sus dos partidos más recientes y necesita recuperar el funcionamiento de una ofensiva que había conseguido seis victorias en sus primeros ocho encuentros.