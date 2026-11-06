¿Por qué los Steelers tienen tantos seguidores en México? La historia de una pasión que cruzó la frontera

Entre las 32 franquicias que componen NFL, los Pittsburgh Steelers ocupan un lugar privilegiado en el corazón de millones de aficionados aztecas. La marea negra y dorada abarrota estadios, restaurantes y plazas públicas en cada jornada dominical.

Esta conexión profunda no es casualidad ni un fenómeno reciente de la era digital. La “Nación Acerera” mexicana es el resultado de décadas de tradición compartida, éxitos deportivos inolvidables y una coincidencia de valores culturales únicos entre la ciudad de Pittsburgh y la sociedad mexicana.

La época dorada de “La Cortina de Acero”

El origen de este idilio masivo se remonta a la década de 1970, periodo en que la televisión abierta en México comenzó a transmitir de forma regular los partidos de la NFL. Aquella época coincidió de manera perfecta con la construcción de una de las dinastías más imponentes en la historia del deporte: los Steelers de Chuck Noll, Terry Bradshaw y la temida defensa conocida como “La Cortina de Acero”.

Con la conquista de cuatro Super Bowls en un lapso de seis años (1975, 1976, 1979 y 1980), Pittsburgh enamoró a toda una generación de televidentes mexicanos. Aquellos aficionados pioneros adoptaron al equipo de Pensilvania como propio y heredaron esa devoción a sus hijos y nietos, consolidando una tradición familiar que perdura viva hasta nuestros días.

Identidad obrera y una mística familiar que unió a dos naciones

Más allá de los trofeos levantados, la filosofía institucional de los Steelers encontró un eco inmediato en la idiosincrasia del trabajador mexicano. Pittsburgh, una urbe marcada históricamente por la industria siderúrgica, construyó un equipo basado en la cultura del esfuerzo, la disciplina, la entrega física y el trabajo en equipo.

Ese ADN combativo conectó de forma directa con la clase trabajadora de nuestro país, que vio reflejados sus propios valores en la garra del emparrillado. Hoy en día, Mexico es reconocido de manera oficial por la franquicia como su mercado internacional más grande e importante fuera de Estados Unidos. Cada vez que la mítica Terrible Towel ondea en territorio nacional, queda claro que la pasión acerera no conoce fronteras.