NFL en Navidad 2026: Los partidos que se jugarán el 25 de diciembre

La Navidad volverá a tener un lugar especial en el calendario de la NFL. Mientras los aficionados disfrutan de las celebraciones, la temporada regular continuará con una jornada que reunirá rivalidades divisionales y enfrentamientos con antecedentes de playoffs.

El viernes 25 de diciembre de 2026 habrá tres partidos, con actividad desde el mediodía hasta la noche, en tiempo del centro de México. Los encuentros corresponden a la Semana 16, por lo que podrían ser importantes para los equipos que busquen mantenerse en la pelea por la postemporada.

¿Qué partidos de NFL se jugarán en Navidad 2026?

La cartelera comenzará en Chicago, continuará en Denver y terminará en Seattle. Estos son los enfrentamientos programados y sus respectivos horarios:

Green Bay Packers vs. Chicago Bears : 12:00 horas, en Soldier Field.

: 12:00 horas, en Soldier Field. Buffalo Bills vs. Denver Broncos : 15:30 horas, en Empower Field at Mile High.

: 15:30 horas, en Empower Field at Mile High. Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks: 19:15 horas, en Lumen Field.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Bears, Broncos y Seahawks serán los equipos locales durante la jornada navideña.

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Packers vs. Bears abrirá la jornada con una rivalidad histórica

Packers y Bears jugarán en Navidad Packers y Bears jugarán en el Soldier Field (Azteca Deportes)

Green Bay visitará a Chicago para protagonizar un nuevo capítulo de una de las rivalidades más antiguas de la NFL. Además del orgullo, ambos equipos podrían disputar posiciones importantes dentro de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Este enfrentamiento también tiene historia durante las fiestas. Packers y Bears ya se enfrentaron dos veces el 25 de diciembre, con una victoria para cada uno: Chicago ganó 24-17 en 2005, mientras que Green Bay respondió con un triunfo de 35-21 en 2011.

Bills vs. Broncos tendrá un antecedente de playoffs

Broncos y Bills se enfrentarán en Navidad Broncos y Bills jugarán en el Empower Field at Mile High a las 15:30 horas (Azteca Deportes)

El segundo turno será para Buffalo y Denver. Los Bills viajarán a Colorado para enfrentar a los Broncos en un partido que reeditará un cruce de la postemporada anterior.

Aunque pertenecen a divisiones diferentes, ambos equipos compiten dentro de la Conferencia Americana. Por esa razón, el resultado podría cobrar relevancia para la clasificación y el orden de los puestos rumbo a playoffs.

Rams vs. Seahawks cerrará una Navidad histórica para Seattle

Seahawks y Rams jugarán en Navidad Seattle Seahawks y Los Angeles Rams chocarán en el Lumen Field (Azteca Deportes)

La actividad terminará con un enfrentamiento divisional entre Los Angeles y Seattle. Los Seahawks jugarán en Navidad por primera vez en su historia, con el respaldo de su afición en Lumen Field.

El duelo entre estos rivales de la NFC Oeste será el único encuentro nocturno de la cartelera. Además de cerrar las celebraciones con futbol americano, podría influir en la lucha divisional durante las últimas semanas de competencia.