Conservar la independencia cotidiana no depende solo de cuánto se estira un músculo. Acciones simples como ponerse de pie sin impulso, subir un escalón o tomar un objeto de un estante alto exigen coordinación y firmeza.

A partir de los sesenta años, sostener esa soltura se vuelve decisivo. La profesora de yoga y cofundadora del Método Beautiful Life, Amalia Panea, explica en una entrevista con Semana que la práctica va mucho más allá de elongar o buscar calma pasajera.

Qué aporta el yoga para movernos con estabilidad después de los 60

El sedentarismo acumulado suele apagar señales corporales y endurecer las articulaciones. Al combinar posturas, respiración consciente y atención plena, el yoga entrena la propiocepción, el equilibrio y la fuerza muscular.

Ese trabajo integral ayuda a prevenir caídas y fracturas delicadas, al tiempo que libera tensiones en cuello, hombros, espalda y caderas. En el plano anímico, moverse con conciencia reduce el ruido mental y estimula el bienestar general, adaptándose a cada punto de partida mediante estilos como Hatha, Iyengar o yoga terapéutico.

Ejercicios recomendables de yoga para ganar fuerza y control

Para quienes buscan empezar sin complicaciones, Panea propone una secuencia breve de 10 a 15 minutos, tres o cuatro veces por semana, usando una esterilla antideslizante y apoyos como silla o pared si hace falta.

La rutina arranca con movilizaciones suaves de cuello, hombros, muñecas y tobillos, sigue con gato-vaca para dar fluidez a la columna y suma torsiones como Ardha Matsyendrasana o torsión tumbada. Posturas de pie como Guerrero II y el árbol, junto con la diosa reclinada, Savasana y respiraciones pausadas, consolidan el control sin forzar el cuerpo.