Expertos en yoga afirman: “Si quieres llegar a los 80 caminando empieza a entrenar la elevación de talones”

Muchos temen a la falta de autonomía cuando lleguen a la tercera edad, sin embargo no hacen mucho para fortalecer el cuerpo. Por ello, esperando que no existan enfermedades de consideración, debes empezar lo antes posible a la práctica de actividades físicas. Por ello, expertos en yoga indican que la elevación de talones es un ejercicio muy bueno para poder caminar cuando la edad avanza con un impacto directo en el cuerpo.

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¿Por qué la elevación de talones te ayuda a caminar?

Esta actividad específica es un indicador de la fortaleza que el cuerpo (puntualmente en dicha zona) vive. Por ello algunos expertos como Álvaro Puche, indican que en promedio, las personas deberían mantener sus talones arriba cerca de 40 segundos a los 40 años, 30 segundos a los 50 y 25 a los 60. En ese sentido, lo que se busca es la posibilidad de caminar sin problemas cuando el tiempo avance.

En ese sentido, el trabajo que se realiza con un ejercicio tan sencillo es por medio de las pantorrillas, pues el impulso para avanzar contribuye para estabilizar los tobillos durante los desplazamientos. De manera específica, los gemelos y los sóleos son los que se trabajan, mismos que se encuentran en las ya mencionadas pantorrillas. Por ello cuando esta parte del cuerpo se debilita… se puede afectar la seguridad al caminar.

Entonces, pese a que parece un movimiento bastante insignificante, con la elevación de talones se puede analizar la resistencia muscular y el control necesario para poder bajar o subir escaleras sin riesgo de caída. El equilibrio del cuerpo depende de características anatómicas y de la información que recae en el sistema nervioso.

¿Cómo puedes mejorar tu entrenamiento de elevación de talones?

Aquí el punto es iniciar a la práctica de estos movimientos y progresivamente avanzar. Los entrenadores de yoga indican que en 3 o 4 semanas alguien que no entrena con regularidad puede desarrollar suficiente fuerza para mejorar su elevación de talones. Aunque, es poco a poco y no es malo que avances lentamente.

Además, se indica que un buen calzado ayudará para hacer bien el ejercicio, tomando en cuenta el espacio para los dedos. Mientras que si lo haces descalzo, solamente se recomienda contar con una superficie estable y segura de resbalones o rugosidades que puedan alterar el movimiento.