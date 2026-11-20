El cierre del 2026 se ha convertido en el momento idóneo para que distintas personas comiencen con su vida fitness sin importar su edad. Y si bien son las nuevas generaciones quienes han puesto el ejemplo, también son los seres de la tercera edad quienes ven en el ejercicio un aliciente para verse bien.

En ese sentido, existen muchos mitos y teorías respecto a cuál es el mejor ejercicio o la mejor rutina para quienes superan los 60 años de edad. Por tal motivo, expertos coinciden en que realizar el mismo ejercicio después de esta edad, lejos de ayudar, puede “descomponer” al cuerpo.

¿Qué hay detrás de hacer el mismo ejercicio después de los 60 años?

Álvaro Puche, autor de libros sobre actividad física para adultos mayores y entrenador personal, sostiene que el entrenamiento de fuerza para las personas que superan los 60 años de edad debe establecerse y, sobre todo, adaptarse al tipo de cuerpo que cada persona tenga.

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En otras palabras, el experto en ejercicio considera que los movimientos no se deben realizar por costumbre. Debido a ello, Álvaro considera que hacer actividad repetitiva; es decir, la misma secuencia, no tiene un esfuerzo perceptible, por lo que no logra mejorar al organismo dado que los movimientos tienen la misma secuencia.

Para Álvaro, “lo que no se usa, se atrofia”, describiendo a la perfección la importancia de hacer ejercicio en todos los músculos y realizar los movimientos de forma adecuada, esto con el fin de acercarse a los objetivos que cada individuo tiene de forma más eficaz y rápida.

¿Cuál es la importancia de la técnica al momento de hacer ejercicio?

Puche hace hincapié en que, más allá de realizar el movimiento muchas veces o con mucho peso, lo idóneo es tener una técnica que no solo ayude a fortalecer los músculos del cuerpo, sino que, a su vez, impida las lesiones, lo cual beneficia a las personas de la tercera edad.