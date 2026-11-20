Cruz Azul registra cinco triunfos de manera consecutiva y pasó de los últimos lugares que otorgan un puesto a la Liguilla a, ahora mismo, ser el auténtico líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, estando en primer lugar superando a escuadras como Chivas y América.

En estos momentos, Cruz Azul es el primer lugar de la clasificación al registrar 32 unidades producto de diez victorias, dos empates, cuatro descalabros, 37 goles a favor y 26 en contra. Con una diferencia de +11, el cuadro de Joel Huiqui se ubica en esta posición después de un gran cierre de torneo.

¿Qué necesita Cruz Azul para lograr el liderato del Apertura 2026?

Desde la llegada de Iván Alonso como director deportivo del club, Cruz Azul ha clasificado a las seis Liguillas que ha disputado. Además, en estas siempre ha quedado entre los primeros tres lugares, por lo que ahora el siguiente objetivo es terminar como el primer lugar rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Con 32 puntos sumados hasta ahora, para que Cruz Azul termine como líder de la clasificación lo primero que tiene que ocurrir es que obtenga los 3 puntos ante Chivas para llegar a 35 unidades. Esta situación también haría que el Rebaño no tenga ninguna oportunidad de quedar como el mejor ubicado en la tabla.

Si no gana, Cruz Azul necesita que América pinche en el último duelo que tendrá en la temporada regular del Apertura 2026 ante los Tigres. Si el cuadro de Coapa se deja puntos en este compromiso en el Volcán, entonces Cruz Azul terminará como líder una vez más.

América o Cruz Azul, ¿quién tiene la plantilla más costosa de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, tanto América como Cruz Azul son los dos equipos con las plantillas más costosas en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Las Águilas tienen un valor de 131.18 millones de euros, mientras que los celestes valen 100.53 millones.