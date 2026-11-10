¿Qué significa el peso átomo en el boxeo y cuándo se creó esta categoría del CMB?

Camila Zamorano tiene 18 años, un campeonato mundial y una responsabilidad que volverá a ponerla bajo los reflectores del boxeo mexicano. La sonorense defenderá su cinturón verde y oro ante Brenda Balderas en Acapulco, durante la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea permitirá conocer una de las divisiones menos habituales para el público que sigue el boxeo. El peso átomo tiene un límite de 102 libras, equivalentes a 46.266 kilogramos, y forma parte de las categorías reconocidas por el CMB para el boxeo profesional femenil.

El nombre puede despertar curiosidad, pero su importancia está en abrir un espacio competitivo para boxeadoras de menor peso. En esta división, las peleadoras deben marcar como máximo 102 libras en la báscula para disputar el campeonato.

¿Cuándo se creó el peso átomo en el CMB?

El peso átomo tiene antecedentes en el boxeo profesional femenil desde hace casi dos décadas. El CMB ya reconocía a una campeona mundial de esta división en 2007, cuando la tailandesa Chirawadee Srisuk conquistó el primer campeonato del organismo al derrotar a la japonesa Momo Koseki el 31 de agosto de aquel año.

Koseki recuperaría posteriormente el cinturón y protagonizaría uno de los reinados más largos de la categoría, con 17 defensas exitosas, de acuerdo con el historial de campeonas del organismo.

Camila Zamorano, la mexicana que hizo historia en el peso átomo

La historia de Zamorano merece un capítulo propio. Nacida el 26 de diciembre de 2007 en Hermosillo, Sonora, debutó como profesional el 22 de abril de 2023, cuando tenía apenas 15 años.

El 14 de junio de 2025 derrotó a la japonesa Mika Iwakawa por decisión unánime y conquistó el campeonato interino de peso átomo del CMB. Meses después, el retiro de la alemana Tina Rupprecht abrió el camino para que el organismo reconociera a la mexicana como campeona mundial absoluta, el 15 de octubre de 2025.

Con 17 años y menos de 300 días de vida, Zamorano se convirtió en una de las campeonas mundiales más jóvenes en la historia del organismo.

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Con gran éxito se llevó a cabo la firma de autógrafos de Camila Zamorano, junto a Jonathan Fierro de Santiago y Santa Fe Klan, quienes convivieron en Galerías Diana. ✍🏻 pic.twitter.com/Z5yzLlOCoO — Secretaría de Turismo de Guerrero (@Sectur_Guerrero) November 10, 2026

Desde entonces, ha defendido tres veces su corona absoluta. Primero venció a la japonesa Sana Hazuki el 25 de octubre de 2025; después superó a la argentina Claudia Verónica Ruiz el 21 de febrero de 2026 y, en su presentación más reciente, derrotó a la mexicana Perla Pérez el 22 de agosto en San Luis Potosí.

Su récord profesional es de 15 victorias, ninguna derrota y un nocaut. La sonorense ha construido su trayectoria a partir de la disciplina y el boxeo técnico, con una efectividad de nocaut de apenas 6.67 por ciento, según el registro oficial del CMB.