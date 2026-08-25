¡LA MAGNÍFICA SIGUE REINANDO! Camila Zamorano supera a Perla Pérez
👊🔥 ¡Zamorano sigue invicta! Camila “La Magnífica” retuvo su título mundial del CMB tras imponerse a Perla “La Pulga” Pérez en una intensa batalla de 10 rounds.
¡LA MAGNÍFICA SIGUE REINANDO! Camila Zamorano se impuso a Perla Pérez por decisión unánime y retuvo el título mundial de peso Átomo del CMB en una intensa pelea celebrada en San Luis Potosí.
Las tarjetas fueron 97-93, 98-92 y 98-92 a favor de Zamorano, quien mantuvo su récord invicto y consiguió la tercera defensa de su campeonato mundial.