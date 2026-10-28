En 2017 esta leyenda del boxeo empezó a vender sus pertenencias en tianguis y HOY ofrece terrenos y propiedades para pagarse una cirugía urgente

Hace casi 10 años Rubén Púas Olivares puso a la venta sus cinturones de campeón del mundo para poder pagar una serie de deudas que acarreaba y que lo hicieron exhibir sus artículos en la Lagunilla; hoy enfrenta una batalla quizás más dura y complicada pues se vincula a su salud, por lo que pone en venta propiedades para pagar una operación que califican de urgente para volver a tener una vida normal.

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Por los golpes que llegaron a su rostro contados en centenares, el ojo derecho de Rubén Púas Olivares ha sufrido de un desprendimiento de retina y su visión está deteriorada; existe una posibilidad de volver a ver la luz del día, pero Olivares Ávila necesita juntar la suma de dinero para salir adelante.

Sin embargo, este punto de la historia de su vida se ve contextualizada por los malos hábitos, adicciones y falta de administración de las ganancias que tuvo en sus mejores años en el boxeo, que no tienen ningún punto de comparación a las bolsas que se entregan hoy en peleas de campeonato del mundo.

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Púas Olivares, ¿cobra por dar entrevistas?

Son varios los periodistas que sostienen que se han acercado a Púas Olivares para realizar entrevistas, contar sus historias, relatar sus anécdotas y sus triunfos en el ring, pero de su lado existe poca apertura y además fijando una postura solicita un pago determinado para poder hablar.

Si bien son sus historias y entendiendo las necesidades ve ese ejercicio como una ventana para recaudar dinero, también ha sido criticado por no querer compartir esas historias y poder inspirar desde un reportaje periodístico en algún medio ya sea impreso o digital.

En 2017, Púas Olivares vendía sus cinturones

Parece que el primer registro de que Rubén Olivares, aquel campeón mexicano que sumó 89 triunfos con 79 nocauts, estaba vendiendo pertenencias de alto valor sobre todo histórico, sentimental y de carácter deportivo, fue en 2017 cuando en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en el tianguis de la Lagunilla, apareció en algún punto vendiendo guantes, cinturones de campeón, y otro tipo de equipamento que lo acompañaron en esas batallas; tal vez algunas de esas fueron testigos en silencio de esas rachas de 22 victorias consecutivas por nocaut, consideradas de las más largas en la historia del boxeo.

Lo que tienes que saber sobre Rubén Olivares, apodado el Púas

Ruben Olivares, tiene actualmente 79 años y se encamina a llegar a los 80 años en el mes de enero, cuando el día 14 celebre su cumpleaños, quizás ese día agradecerá haber recuperado su salud o será uno de sus deseos.

Olivares fue apodado PÚAS y aunque muchos siguen creyendo se ganó el mote por sus puños, se debió a su cabello rebelde y duro como púas, aunque también la agresividad en el encordado acompañó perfecto ese apodo.

Fue campéon en peso gallo y peso pluma lo que sin duda dejó un antecedente histórico y lo que muchos peleadores años después buscaban realizar y dejar como legado. Muchísimos peleadores no han podido ganar ni un campeonato mundial, en tanto que otros como Canelo Álvare tiene marcas como ser campeón en 4 divisiones diferentes.