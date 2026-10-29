Canelo revela por qué siempre acepta los retos más difíciles del boxeo

El boxeo tiene una manera particular de medir el tiempo. Se cuenta en rounds, cicatrices y rivales que alguna vez parecieron invencibles. Saúl “Canelo” Álvarez lleva 68 peleas profesionales en el cuerpo y este sábado, frente a Christian Mbilli, sumará otra página a una carrera que ya abarca 21 años.

En la última conferencia de prensa antes del combate del 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, el mexicano dejó clara su postura. A estas alturas, cuando el dinero y el prestigio podrían permitirle elegir el camino más cómodo, sigue convencido de que la única ruta que vale la pena pasa por los campeones.

“Porque no creo en atajos”, respondió Canelo cuando le preguntaron por qué continúa buscando los desafíos más difíciles del boxeo.

“Voy directo a por los campeones. Ya tengo la experiencia. He sido campeón durante muchos años”.

Mbilli, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, llega invicto con 29 victorias, un empate y 24 nocauts. Es un peleador de presión constante, pegada peligrosa y ritmo alto, un rival que no concede demasiado tiempo para pensar.

Canelo no llega a Riad para una exhibición. Busca recuperar el cinturón que perdió cuando Terence Crawford lo derrotó en septiembre de 2025. El sábado disputará su pelea profesional número 69 y la vigésimo novena por un campeonato mundial. Una victoria lo devolvería a la cima del peso supermediano y lo dejaría a un combate de alcanzar las 70 presentaciones como profesional.

¡Canelo con la motivación de siempre! 🇲🇽🔥 Álvarez hace referencia a la mentalidad de de campeón que tiene desde pequeño y que lo ha llevado tan lejos. #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca https://t.co/1SMCB1wgyu — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 29, 2026

Canelo, el último de los boxeadores con 70 o más peleas

Un recorrido que los campeones actuales todavía no alcanzanLa distancia con la nueva generación se mide en combates. Naoya Inoue tiene 33; Oleksandr Usyk, 25; Dmitry Bivol, 26, y David Benavidez, 32. Son figuras de primer nivel, con méritos propios y carreras que todavía pueden crecer, pero ninguno ha acumulado el recorrido profesional del mexicano.

Canelo debutó en 2005, cuando todavía era un adolescente. A los 23 años enfrentó a Floyd Mayweather Jr. y después compartió el ring tres veces con Gennady Golovkin. También encontró problemas ante estilos tan distintos como los de Erislandy Lara y Austin Trout, subió de división para medirse con Dmitry Bivol y terminó frente a Terence Crawford, uno de los mejores boxeadores de su generación.

Cada uno dejó una lección y un número más en su récord. La longevidad no garantiza la victoria, como demostró Crawford, pero sí explica la cantidad de escenarios que Canelo ha aprendido a navegar.

¡Eddy Reynoso se pone de pie! 👏👏 Reconoce la trayectoria de Canelo Álvarez y promete la victoria el sábado. 🔴EN VIVO: https://t.co/GBgMqRGDDJ #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca https://t.co/wGbth3mueY — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 29, 2026

Mbilli representa el presente que quiere recuperarEl francés de origen camerunés llega con 29 triunfos y un empate, 24 de sus victorias por nocaut. Su juventud y capacidad ofensiva contrastan con el oficio de un rival que ha disputado 332 rounds profesionales, según los datos del Consejo Mundial de Boxeo. Mbilli acumula 143.

“Quiero volver a ser campeón. Quiero enfrentarme a los mejores. Él es un campeón”, dijo Canelo al final de la conferencia de prensa.