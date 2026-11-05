Rafa Márquez sacude al Tri: las figuras que se quedan fuera de la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica

La Selección Mexicana afrontará sus compromisos ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League con varias ausencias de peso. Rafael Márquez dejó fuera de su convocatoria a futbolistas que habitualmente forman parte del proceso del combinado nacional para los encuentros del 14 y 17 de noviembre.

Entre los nombres que más llaman la atención aparecen Orbelín Pineda, Carlos Acevedo, Guillermo ‘Memote’ Martínez, Diego Lainez, César ‘Chino’ Huerta, Denzell García, Everardo López, Víctor Guzmán, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Edson Álvarez

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

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¿Por qué Raúl Jiménez no está convocado con la Selección Mexicana?

La ausencia de Raúl Jiménez destaca por el peso que tiene el delantero en el ataque mexicano. Su lugar abre espacio para otras alternativas ofensivas en una convocatoria que representa una oportunidad para que nuevos nombres asuman responsabilidades.

Raúl Jiménez y Luis Chávez quedaron fuera por lesión. Jiménezserá baja hasta enero de acuerdo con losWolves, que esperan que para enero pueda regresar a las canchas.

Orbelín Pineda también figura entre las bajas relevantes. Su capacidad para generar juego y aportar equilibrio en el mediocampo lo había convertido en una pieza habitual dentro de las opciones del equipo nacional.

Las ausencias de Jiménez, Lozano y Pineda plantean un escenario distinto para México en una serie que definirá su continuidad en la Nations League. Márquez tendrá que encontrar respuestas con los 28 futbolistas elegidos para buscar el boleto al Final Four.

La convocatoria también marca el inicio de una etapa de mayor exigencia para Rafael Márquez. Después de cuatro partidos de preparación sin victorias, con dos empates y dos derrotas ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el entrenador afrontará su primera eliminatoria oficial.