La fiesta grande del Apertura 2026 presenta uno de los cruces más atractivos de la llave. Este miércoles 25 de noviembre, a las 21:10 hs, Rayados de Monterrey recibirá al Club América en el Estadio BBVA para disputar el partido de ida de los Cuartos de Final.

En la antesala de este duelo de alto voltaje, las simulaciones estadísticas y los modelos de inteligencia artificial ya analizaron las probabilidades y apuntan a un triunfo ajustado del conjunto regiomontano en los primeros noventa minutos.

Los pronósticos de la IA para el Rayados vs América en Cuartos de Final

Las herramientas predictivas coinciden en que La Pandilla aprovechará el empuje de su afición en el Gigante de Acero para tomar ventaja inicial. La simulación elaborada por la IA proyecta una victoria de 1-0 a favor de Monterrey en este primer episodio.

En esa misma línea, el modelo estadístico de Squawka también coloca como favorito al cuadro local con un marcador estimado de 2-1. Los algoritmos respaldan este escenario en el peso histórico de la localía regiomontana —donde suma 18 victorias en 31 duelos directos ante las Águilas—, el envión anímico tras sellar su boleto venciendo 2-0 a Pumas y el buen momento ofensivo de figuras como Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.

El arco de América y la ventaja de las Águilas en la serie

Más allá de las proyecciones algorítmicas, el rendimiento defensivo azulcrema llega bajo análisis a esta instancia. Las dudas en el arco pasan por la evaluación entre Luis Ángel Malagón —quien encajó 10 goles en cinco partidos (2.0 por juego) tras volver de su larga inactividad por lesión y sufrió desajustes en cierres de partido y balón parado— y Rodolfo Cota, quien recibió 11 tantos en ocho encuentros (1.38 de promedio) con dos vallas invictas.

Sin embargo, el panorama de la eliminatoria mantiene bien parado al conjunto capitalino. Pese a la derrota proyectada en Monterrey, el modelo de IA estima que América ganaría 2-1 la vuelta en el Estadio Banorte, igualando el global 2-2 y clasificando a semifinales por su mejor ubicación en la tabla general (3.º lugar con 30 puntos frente a los 27 de Rayados).