El arco del Club América llega a la definición del Apertura 2026 bajo una lupa exigente. Mientras el ataque azulcrema mostró pegada durante la fase regular, la última línea sufrió desajustes y lai elección bajo los tres palos abre un debate real entre experiencia inmediata y jerarquía probada.

La discusión enfrenta a Luis Ángel Malagón, recién reincorporado tras una larga recuperación por rotura del tendón de Aquiles, y a Rodolfo Cota, quien respondió cuando le tocó defender el arco en gran parte del semestre.

Los números de Cota y Malagón en el Apertura 2026

Las estadísticas del certamen marcan matices claros sobre el rendimiento de cada guardameta en el Apertura 2026. Por un lado, Rodolfo Cota disputó ocho encuentros completos (720 minutos) en los que recibió 11 anotaciones —un promedio de 1.38 goles por partido—, sumó 26 atajadas y logró mantener su portería en cero en dos ocasiones.

En contraparte, Luis Ángel Malagón registró cinco apariciones (450 minutos) tras su regreso a las canchas, lapso en el que encajó 10 goles —alcanzando una media de 2.0 tantos por juego—, contabilizó 15 intervenciones y todavía no pudo colgar el cero en su arco durante el torneo.

Malagón, ¿el apuntado por la afición azulcrema?

El guardameta perdió masa física durante su extensa rehabilitación de más de doscientos días, reconoció estar adaptándose a una nueva etapa competitiva tras la lesión y sufrió varios tantos en los tramos finales de los encuentros y a balón parado, además de un cierre adverso del equipo frente a Tigres. Posterior a esto, los aficionados de las Águilas comenzaron a poner el ojo en las distintas actuaciones del portero mexicano.

Sin embargo, su historial en instancias decisivas y la confianza del cuerpo técnico lo mantienen en la pelea grande. De cara a la Liguilla, el entrenador uruguayo Guillermo Almada, deberá sopesar si apuesta por la solidez estadística y el ritmo reciente de Cota o ratifica el crédito competitivo de Malagón en partidos donde un solo descuido puede costar la serie.