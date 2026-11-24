La Liguilla del Apertura 2026 comienza a tomar temperatura con un cruce que promete emociones fuertes desde el silbatazo inicial. Este miércoles 25 de noviembre, a las 19:00 horas, Deportivo Toluca recibirá a Atlas en el Estadio Nemesio Diez por el partido de ida de los Cuartos de Final.

De cara a los primeros noventa minutos de la eliminatoria, distintos algoritmos estadísticos y simulaciones de inteligencia artificial coincidieron en señalar un claro favorito para golpear primero.

Los pronósticos de la IA para el Toluca vs Atlas en Cuartos de Final

Las proyecciones matemáticas inclinan la balanza hacia el conjunto escarlata aprovechando su condición de anfitrión. El algoritmo de SportyTrader le otorga a los Diablos Rojos un 61.73 % de probabilidades de victoria, frente a un 21.37 % para el empate y apenas un 16.89 % para un triunfo visitante.

En la misma sintonía, el modelo predictivo de Squawka anticipa una victoria local por 2-1, respaldado por la diferencia de goles de +12 que registró Toluca en la fase regular. Por su parte, la simulación de Bolavip México proyecta un duelo abierto con triunfo escarlata por 4-3 en la ida, aunque advierte que esa ventaja mínima no le alcanzaría para sobrevivir en la serie.

Cada uno con sus armas: Atlas con la ventaja, Toluca con su gran poderío ofensivo

El respaldo estadístico hacia el cuadro dirigido por Antonio Mohamed tiene sustento reciente. Durante la Jornada 8 de este certamen, Toluca ya doblegó con autoridad por 5-2 al Atlas comandado por Hernán Crespo en ese mismo escenario. Además, los choriceros cerraron la etapa clasificatoria con 35 anotaciones a favor y sumaron 12 de 21 unidades posibles frente a los demás invitados a la fiesta grande.

Sin embargo, el panorama de la llave esconde una presión extra para el local. Los Rojinegros finalizaron cuartos en la tabla general con 28 puntos, uno más que Toluca, lo que les otorga el criterio de desempate deportivo. Cualquier igualdad en el marcador global tras la revancha en el Estadio Jalisco clasificará a Atlas a semifinales, obligando a los Diablos a construir una diferencia sólida desde el primer capítulo.