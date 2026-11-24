Han transcurrido 59 torneos cortos en el futbol mexicano y ningún equipo que terminó sexto en la tabla general ha sido campeón. Monterrey buscará convertirse en el primero durante el Apertura 2026, aunque para conseguirlo deberá superar al América en los cuartos de final.

Los dirigidos por Matías Almeyda aseguraron el sexto puesto tras vencer 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria. Cerraron la fase regular con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y seis derrotas.

Rayados ya sabe lo que significa llegar a una final desde esa posición. En el Apertura 2004 perdió el campeonato ante los Pumas de Hugo Sánchez, que habían terminado novenos en la clasificación general.

Los ocho finalistas que sufrieron la maldición del sexto lugar en la Liga BBVA MX

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, siete clubes han disputado una final tras clasificarse como sextos. Pachuca lo hizo en dos ocasiones. Ninguno consiguió el campeonato.

Invierno 1996: Necaxa perdió ante Santos Laguna.

Necaxa perdió ante Santos Laguna. Invierno 1999: Cruz Azul perdió ante Pachuca.

Cruz Azul perdió ante Pachuca. Verano 2001: Pachuca perdió ante Santos Laguna.

Pachuca perdió ante Santos Laguna. Apertura 2004: Monterrey perdió ante Pumas.

Monterrey perdió ante Pumas. Clausura 2014: Pachuca perdió ante León.

Pachuca perdió ante León. Clausura 2015: Querétaro perdió ante Santos Laguna.

Querétaro perdió ante Santos Laguna. Apertura 2019: América perdió ante Monterrey.

América perdió ante Monterrey. Apertura 2022: Toluca perdió ante Pachuca.

El último campeón mexicano que terminó sexto fue precisamente América, en la temporada 1988-1989. Las Águilas derrotaron a Cruz Azul por marcador global de 5-4, cuando todavía se disputaban torneos largos.

¿Qué ventaja tiene América sobre Monterrey en los cuartos de final?

Independientemente de la estadística, América tiene a su favor el reglamento de competencia. Las Águilas terminaron terceras y avanzarán a semifinales si la serie concluye empatada en el marcador global. Monterrey está obligado a ganar la eliminatoria.

La ida se disputará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA, mientras que la vuelta tendrá lugar el sábado 28. Ambos encuentros comenzarán a las 19:00 horas del centro de México.

En diciembre de 2019, Monterrey le arrebató al América el campeonato en la tanda de penales. Aquella noche, los regiomontanos prolongaron la maldición del sexto lugar que siete años después buscarán romper frente al mismo rival, aunque esta vez el enfrentamiento será en cuartos de final.