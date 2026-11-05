Thanksgiving 2026 en la NFL: ¿Qué equipos juegan el Día de Acción de Gracias y por qué es una tradición?

El Día de Acción de Gracias es una celebración de total relevancia en los Estados Unidos, por ello algunas ligas como la NFL lo convirtieron en un evento nacional. Para este 2026 se confirmaron algunas variantes que en general agradaron a los aficionados del futbol americano. Por ello, se te invita a conocer qué partidos habrá en este año y por qué es tan importante el Thanksgiving en el país norteamericano.

¿Cuáles son los partidos del Thanksgiving de la NFL 2026?

Para la temporada 26-27, la National Football League confirmó sus 3 partidas del jueves 26 de noviembre, agregando un encuentro en el día previo y permitiendo el clásico encuentro del Black Friday. Esta situación permitirá a los aficionados disfrutar de sus buenas horas de entretenimiento deportivo… mientras celebran dicha fiesta nacional. Pero sin más, estos son los partidos para la presente campaña.

Miércoles 25 de noviembre - Vísperas del Día de Acción de Gracias - Green Bay Packers vs Los Angeles Rams

Vísperas del Día de Acción de Gracias - Green Bay Packers vs Los Angeles Rams Jueves 26 de noviembre - Día de Acción de Gracias - Chicago Bears vs Detroit Lions/Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys/Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills

Día de Acción de Gracias - Chicago Bears vs Detroit Lions/Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys/Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills Viernes 27 de noviembre - Black Friday - Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers

¿Por qué es tan importante el Thanksgiving de la NFL?

En cuanto a la celebración nacional en los Estados Unidos, se conmemora aquel encuentro entre pueblos tras la llegada de colonos ingleses ante la tribu indígena de Wampanoag. En el discurso oficial de dicho país, estas dos culturas convivieron y celebraron un banquete (1621) de 3 días, donde los nativos americanos enseñaron a los europeos a cosechar y pescar ante las duras condiciones del invierno.

Hoy ese día de recuerdo y comida a raudales se traspasó a la industria del futbol americano. Por ello, el Thanksgiving incluso ha sobrepasado países que disfrutan del día (cada cuarto jueves de noviembre) con familia y amigos para - al siguiente día - dar por inaugurada la temporada navideña de compras con el famoso Black Friday.