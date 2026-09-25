Falcons 10-7 Packers EN VIVO | ver GRATIS resultado transmisión HOY jueves en el inicio de la Semana 3 de la NFL; partido de Jordan Love en Thursday Night Football en directo en línea

Los Green Bay Packers (1-1) abren las puertas del mítico Lambeau Field reciben esta noche de 24 de septiembre a los Atlanta Falcons (0-2) en el primer Thursday Night Football de la NFL para estos equipos, un duelo donde ambos equipos llegan con objetivos distintos, seguros de que no pueden dejar escapar victorias en esta etapoa temprana de la campaña.

Los Packers quieren sumar su primera victoria en casa, y que mejor teniendo los reflectores de este juego de Jueves por la noche, todo esto tras un triunfo agridulce en tiempo extra contra Jets, que pasó facturas con las lesiones del tackle derecho Zach Bako-Bewele (fuera por el resto de la campaña) y del receptor Jayden Reed.

La línea ofensiva no es la excepción, pues perdieron al guardia Aaron Banks. Jordan Love, con 532 yardas y cuatro anotaciones, carga con la responsabilidad del ataque terrestre.

Atlanta apuesta todo al regreso de Michael Penix Jr., quien vuelve a la titularidad tras una cirugía de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera desde noviembre del 2025 y ya recuperado quiere sacar a su equipo del bache en el que han arrancado la temporada.

Los Falcons han sido un desastre ofensivo sin él: apenas 16 puntos en dos juegos, cero visitas a la zona roja. La defensa también sufre la baja del esquinero estrella A.J. Terrell, colocado en reserva de lesionados.

¿Qué dicen las apuestas sobre el Falcons vs Packers?

Las casas de apuestas se decantan hacia Green Bay Packers por 5.5 puntos, con un total de 42. Los pronósticos mayoritarios apuntan a una victoria de los Packers, aunque con margen moderado: Green Bay 24, Atlanta 14 es una de las proyecciones más repetidas.

¿Dónde mirar Green Bay Packers vs Falcons?

Puedes ver la cobertura en vivo de Green Bay Packers vs Falcons en la cobertura que hacemos aquí mismo en Azteca Deportes, con toda la acción, las jugadas y el minuto a minuto del partido totalmente en directo.