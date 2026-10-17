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Rutina de entrenamiento: 3 factores que te ayudan a ganar MASA MUSCULAR

Si lo que quieres es tener más masa muscular derivada de una rutina de entrenamiento, entonces esto es lo que tienes que hacer al respecto. ¿Lo sabías?

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Las nuevas generaciones han entendido la importancia de tener un cuerpo sano a través de activación física combinada con una dieta alimenticia idónea. Por tal motivo, existen algunas personas que, lejos de bajar de peso, lo que realmente quieren es ganar masa muscular a través de una rutina de entrenamiento.

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Recuerda que para tener un cuerpo en forma lo más recomendable es que un experto en la materia te entregue una rutina de entrenamiento adecuada a tu edad, peso y altura. Ante esta situación, es preciso que conozcas 3 factores que seguramente te ayudarán a ganar masa muscular.

¿Qué factores te ayudan a ganar masa muscular en una rutina de entrenamiento?

  • Descanso suficiente: Muchas personas limitan su descanso dado que piensan que entre más ejercicio hagan su masa muscular aumentará; sin embargo, lo recomendable es tener el sueño adecuado día con día, pues tus músculos, así como tu menta, tienen que descansar el tiempo suficiente.
  • Tensión Mecánica: En un rutina de entrenamiento es fundamental que el músculo crezca y, para ello, le debes exigir algo que no podrías hacer en el pasado. A esta situación se le llama tensión mecánica progresiva, la cual da pie a que realices más cargas o, bien, más repeticiones.

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  • Volumen recuperable: Más allá de reproducir muchas series o repeticiones, ten en cuenta que la técnica es importante para el aumento de la masa muscular, motivo por el cual es preciso no acumular demasiadas series dado que esto produce un cansancio más elevado en el cuerpo.

¿Qué alimentos te ayudan a tener masa muscular?

Existen una serie de alimentos que consumes de forma cotidiana y que, probablemente, no sabías que te ayudan a ganar masa muscular durante la rutina de entrenamiento que realizas. Entre estos destacan los pescados, los huevos, el pollo y las carnes rojas, así como los lácteos.

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