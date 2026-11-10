Andrés Montaño tenía las maletas prácticamente listas para cambiar Mazatlán por Ciudad Universitaria. Su familia ya celebraba el salto a uno de los clubes grandes del futbol mexicano y él imaginaba el siguiente capítulo de su carrera con la camiseta de Pumas. El acuerdo parecía encaminado, pero una decisión entre directivas cambió sus planes de un día para otro.

El destino tenía reservado otro uniforme para el mediocampista nacido en Los Cabos. Un año después, mientras se encontraba concentrado con la Selección Mexicana, recibió la noticia de que Cruz Azul estaba interesado en contratarlo. No lo dudó. Aquella operación que no prosperó con los universitarios terminó por abrirle la puerta de La Máquina, el equipo donde encontró el escenario para consolidarse y llamar nuevamente la atención del futbol mexicano.

En entrevista con Azteca Deportes, Montaño reconstruyó cómo se derrumbó aquella posibilidad de llegar a Pumas y el camino que lo llevó hasta el equipo celeste.

“Ya estaba prácticamente casi cerrado. Hubo ahí un tema con la directiva. Ellos me notifican que el fichaje no se iba a dar y pues así, de un día para otro, me dicen no te vas y me quedé un año más en Mazatlán”, recordó Montaño en plática con David Medrano y Carlos Guerrero.

La oportunidad no desapareció su ambición. Montaño siguió jugando con los Cañoneros, acumuló experiencia en Primera División y mantuvo su nombre en el radar de los equipos importantes. Cuando Cruz Azul apareció en el horizonte, la respuesta fue inmediata.

Andrés Montaño habla acerca del buen momento que vive con Cruz Azul, cómo vive esta experiencia en su convocatoria y dónde se siente más cómodo dentro del campo. pic.twitter.com/MsmbjTZKom — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 10, 2026

De una puerta cerrada en Pumas a encontrar su lugar en Cruz Azul

La negociación tomó forma en 2024. Montaño estaba concentrado con la Selección Mexicana cuando su representante le comunicó que La Máquina tenía interés en ficharlo. La operación avanzó entre las directivas y el mediocampista prácticamente pasó de la concentración nacional a incorporarse al conjunto cementero.

“Mi representante me dice Cruz Azul está muy interesado, ¿cómo ves? y pues yo obviamente le dije no, la verdad que sí me gustaría llegar. Ahí entre directiva se pusieron de acuerdo y yo prácticamente de selección llegué directo a Cruz Azul", relató a Azteca Deportes.

La llegada representaba un salto importante, aunque también implicaba competir por un lugar en una plantilla repleta de futbolistas de calidad. Montaño entendió pronto que no bastaba con haber convencido a la directiva. Tenía que ganarse un espacio en la cancha. Y lo consiguió.

El mediocampista zurdo encontró en Cruz Azul un equipo que le permitió desarrollar sus condiciones ofensivas, jugar cerca del área y participar en la generación de oportunidades. Su capacidad para aparecer entre líneas, conectar con los delanteros y pisar el área lo convirtió en una alternativa importante para el funcionamiento celeste.

Pero cuando su carrera parecía tomar velocidad, llegó el golpe más duro.

En mayo de 2025, durante los cuartos de final del Clausura ante León, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda. La lesión lo obligó a pasar por el quirófano y detener una trayectoria que comenzaba a encontrar estabilidad.

“Creo que fue el momento más difícil de mi carrera, el momento en el que me notifican la gravedad de la lesión y sí me pegó”, recordó.

Su último partido antes de la lesión había sido en mayo y no volvió a disputar un encuentro hasta febrero de 2026. Fueron meses de rehabilitación, incertidumbre y trabajo para recuperar el ritmo competitivo. Su familia fue el principal respaldo durante ese periodo.

El regreso no significó empezar desde cero, pero sí volver a demostrar que podía competir al máximo nivel. La recompensa: otra oportunidad con la Selección Mexicana

Montaño ya conocía el sentimiento de vestir la camiseta nacional. En 2024 debutó con el equipo mayor bajo la dirección de Jaime Lozano, en un amistoso frente a Bolivia. Sin embargo, aquella experiencia llegó cuando todavía buscaba consolidarse en Primera División.

La convocatoria de Rafael Márquez para los encuentros ante Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, lo encuentra en circunstancias distintas.

En el Apertura 2026 ha recuperado protagonismo con Cruz Azul y suma seis goles y cuatro asistencias, números que respaldan su regreso al radar de la Selección. Su rendimiento ofensivo y su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del mediocampo le dieron argumentos para recibir una nueva oportunidad.

“A comparación de la convocatoria pasada, me siento obviamente más preparado, con más rodaje en Primera División, en un club que compite por campeonato y pues nada, aprovechar ese momento, lo que estoy viviendo”.

La noticia lo encontró en las instalaciones de Cruz Azul. Joel Huiqui fue quien le comunicó que estaba contemplado por Rafael Márquez. Montaño tenía la ilusión de recibir el llamado, aunque no esperaba que llegara tan pronto. Su familia, en cambio, llevaba tiempo convencida de que ese momento aparecería.

Su mamá estaba en Mazatlán y su papá en Los Cabos. Tomó el teléfono y comenzó a repartir la noticia entre los suyos.

“En cuanto supe la noticia agarré el celular, le hablé a mi mamá y a mi hermana y pues nada, casi casi se agarraron llorando”.

La historia que comenzó con un fichaje frustrado encontró otro desenlace. Pumas fue una posibilidad que se escapó, Cruz Azul se convirtió en la plataforma para crecer y una lesión puso a prueba su carrera. Ahora, Andrés Montaño vuelve a la Selección Mexicana con más experiencia, protagonismo y una oportunidad que hace dos años todavía parecía lejana.