El impulso que lleva Cruz Azul rumbo al bicampeonato tiene nombre y apellido; Andrés Montaño

Se sabe en el mundo del futbol que el jugador que porta el número 10 en el equipo es el distinto y en la Máquina Celeste lo saben, es Andrés Montaño. El cuadro de La Noria apostó por el volante mexicano para darle un dorsal de peso y en los últimos juegos ha demostrado el porqué porta este número. Seis partidos seguidos con participación directa en anotaciones y Joel Huiqui se frota las manos con un posible bicampeonato.

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El jugador con pasado en los Cañoneros de Mazatlán mantiene una racha importante a la ofensiva y poco a poco se ha ganado un lugar en el 11 titular de Cruz Azul. Por sí fuera poco, Montaño se ha convertido en el hombre importante desde el manchón penal con su sútil forma de cobrar y no ha fallado desde éste.

Andrés Montaño – últimos 6 partidos Liga MX (Apertura 2026)

2 nov 2026 vs León → 2-1 (G)

61 min | 1 gol (penalti) | 0 asistencias |

26 oct 2026 vs Querétaro → 3-1 (G)

80 min | 1 gol | 1 asistencia |

22 oct 2026 vs Pachuca → 2-1 (G)

20 min | 1 gol (penalti) | 0 asistencias |

18 oct 2026 vs FC Juárez → 5-0 (G)

74 min | 1 gol | 1 asistencia |

12 oct 2026 vs Pumas UNAM → 3-3 (E)

45 min | 1 gol | 0 asistencias |

27 sep 2026 vs Toluca → 3-3 (E)

14 min | 0 goles | 1 asistencia |

Totales en los 6 partidos:

294 minutos · 5 goles · 3 asistencias · 8 contribuciones a gol

Finalmente, veremos si el estratega mexicano continúa dándole la confianza para ser titular en los duelos contra Tigres y las Chivas del Guadalajara en busca de convertirse en el líder absoluto de la clasificación general por encima justamente del 'Rebaño Sagrado' y de las Águilas del América.

