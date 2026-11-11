Armando León tuvo que salir de México para encontrar los goles que hoy lo tienen a las puertas de la Selección Azteca. El delantero de 26 años pasó casi inadvertido por la Liga MX, se marchó a Andorra y terminó abriéndose camino hasta Croacia. Ahora, Rafael Márquez lo convocó para enfrentar a Jamaica y podría darle sus primeros minutos con la selección mayor este sábado 14 de noviembre.

Formado en Pachuca, debutó en Primera División con León en marzo de 2020 y anotó frente a FC Juárez. Sin embargo, apenas acumuló ocho partidos y 323 minutos con el equipo esmeralda. También jugó en la Liga de Expansión, pero tampoco ahí tuvo continuidad.

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¿Cómo pasó Armando León de la Liga MX al futbol europeo?

En 2024 se fue a probar suerte a Andorra, algo poco común para un futbolista mexicano. Llegó al Ranger’s FC, un proyecto vinculado con Marco Fabián, quien confió en él cuando sus opciones en México eran limitadas. Allí volvió a jugar cada semana y a marcar goles.

Su paso por Ranger’s dejó 43 goles en 56 encuentros, además de un ascenso a Primera División. Después tuvo una etapa en Santa Coloma y, para la temporada 2026-27, dio el salto al NK Osijek de Croacia.

En sus primeros 13 partidos de liga con el club croata sumó cinco anotaciones y dos asistencias. Esos números llamaron la atención de Márquez, que buscaba alternativas ofensivas ante la lesión de Raúl Jiménez. Se ganó la oportunidad lejos de casa, sin un nombre conocido ni una larga trayectoria internacional que lo respaldara.

A diferencia de otros convocados, nunca había participado siquiera en categorías menores de la selección. Además, mide 1.89 metros, juega como centro delantero y puede competir por balones aéreos. Eso sí, en sus partidos más recientes no ha marcado, así que todavía tiene mucho por demostrar.

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¿Cuándo podría debutar Armando León con la Selección Mexicana?

México visitará a Jamaica el sábado 14 de noviembre en Kingston, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La vuelta se jugará el martes 17 en Monterrey.

La serie será, además, el primer compromiso oficial de Márquez como seleccionador. Con el boleto al Final Four en juego, el técnico no tiene mucho margen para probar. Para León, aunque sea entrar de cambio sería su debut con la selección mayor.

León compite por minutos con delanteros como Santiago Giménez, Armando González y Julián Quiñones. Su convocatoria no le garantiza jugar, aunque el salto ya es grande para alguien que casi no tenía minutos en México. Hace poco más de dos años jugaba en el ascenso mexicano; ahora está en la lista de la Selección.