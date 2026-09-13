Quién es Armando León, el mexicano con más goles que Raúl Jiménez y Hormiga González en Europa

Armando León se convirtió en uno de los nombres mexicanos más destacados del futbol europeo esta temporada. Aunque su carrera se desarrolló lejos de los principales reflectores, el delantero atraviesa un presente goleador que le permitió superar durante 2026 a atacantes como Raúl Jiménez y Armando “Hormiga” González.

Su doblete y asistencia en la victoria del NK Osijek por 4-2 frente al Dinamo Zagreb confirmaron su buen momento. Con esta actuación alcanzó cinco anotaciones en siete jornadas de la Primera División de Croacia y se colocó entre los máximos goleadores de la competencia.

Quién es Armando León, el goleador mexicano que brilla en Croacia

Armando León Reséndez nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Tiene 26 años, mide 1.89 metros y se desempeña como delantero centro.

|@nkosijek

Comenzó su formación en las fuerzas básicas del Pachuca. También tuvo etapas en la Universidad del Futbol y Mineros de Zacatecas antes de incorporarse al Club León.

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Su debut en la Liga BBVA MX se produjo el 8 de marzo de 2020. Ignacio Ambriz lo colocó como titular frente a FC Juárez y el atacante respondió con un gol en la victoria de La Fiera por 4-1.

Sin embargo, nunca logró tener continuidad. Armando León solamente disputó nueve encuentros oficiales con el primer equipo y marcó un gol. Posteriormente pasó por Alebrijes de Oaxaca, tanto en la Liga de Expansión como en la Liga Premier.

La oportunidad que cambió la carrera de Armando León

Después de quedarse sin espacio en el futbol mexicano, León tomó una ruta poco habitual. En 2024 decidió marcharse a Andorra para jugar con el FC Ranger’s, club presidido por el exseleccionado mexicano Marco Fabián.

|Instagram: Armando León

El delantero llegó cuando el equipo militaba en la segunda categoría y se convirtió en una de las figuras del ascenso. Su producción con Ranger’s alcanzó los 43 goles en 56 partidos.

También tuvo un breve paso por el FC Santa Coloma. Allí disputó cuatro encuentros y marcó un gol frente al Borac Banja Luka durante las eliminatorias de la UEFA Conference League.

Sus números despertaron el interés del NK Osijek, que lo invitó a realizar la pretemporada. León superó el periodo de prueba y firmó un contrato por una campaña, con opción para extenderlo un año más.

Cuántos goles suma Armando León en Europa

Armando León acumula 49 goles en 67 partidos desde que comenzó su aventura europea. La mayor parte de sus anotaciones fueron conseguidas en Andorra, pero ahora comenzó a trasladar su producción a una liga de mayor exigencia.

Sus números se distribuyen de la siguiente manera:



FC Ranger’s: 43 goles en 56 partidos.

FC Santa Coloma: un gol en cuatro encuentros.

NK Osijek: cinco goles en siete jornadas de liga.

Además, León suma 12 anotaciones durante 2026 entre su etapa en Andorra y sus primeros partidos en Croacia. Esta cifra lo coloca por encima de Raúl Jiménez y Armando “Hormiga” González entre los delanteros mexicanos que militan actualmente en Europa.