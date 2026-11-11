La convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica dejó una imagen poco habitual entre los cuatro grandes del futbol mexicano. Mientras Chivas, América y Cruz Azul aportan doce jugadores a la Selección Azteca, Pumas no tiene un solo representante. La ausencia universitaria resalta todavía más porque se trata de los primeros partidos oficiales del Tri después del Mundial 2026.

Márquez llamó a 28 futbolistas para los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Diecisiete juegan en la Liga MX y once militan fuera del país.

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¿Quiénes son los convocados de Chivas, América y Cruz Azul?

Guadalajara encabeza la aportación con cinco nombres: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado. La presencia de Sandoval refleja el espacio que ha ganado en el equipo rojiblanco, mientras Rangel y Alvarado mantienen su lugar en el proceso nacional.

América aparece después con cuatro futbolistas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Erick Sánchez e Isaías Violante. El llamado de Álvarez y Sánchez figura entre las novedades de esta convocatoria, en la que Márquez busca alternativas para una eliminatoria donde ya no hay margen para probar.

Cruz Azul completa el grupo con tres representantes: Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira y Andrés Montaño. Este último llega después de una destacada racha goleadora en el Apertura 2026, aunque juega como mediocampista.

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¿Por qué Pumas no tiene jugadores en la Selección Mexicana?

Ningún futbolista de Pumas aparece entre los 28 elegidos. Para esta serie, Márquez buscó sus opciones en otros equipos, aunque eso no deja a los universitarios fuera del proceso rumbo a 2030.

Entre Chivas, América y Cruz Azul suman doce convocados, más de dos tercios de los diecisiete seleccionados que militan en México. Toluca aporta dos; León, Tijuana y Monterrey, uno cada uno.

La Selección Azteca visitará a Jamaica el 14 de noviembre en Kingston y disputará la vuelta el día 17 en Monterrey. Esos dos partidos dirán si Márquez acertó con la lista.