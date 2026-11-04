¡Sorpresa! Tiene 24 años, juega en Pumas y podría ser convocado por Rafael Márquez para la próxima fecha FIFA

Estamos a unos días para que Rafael Márquez lance de forma oficial su segunda convocatoria como técnico de la Selección Mexicana, misma que a su vez será la última que se realice este año. Y, en ella, podría destacar un futbolista que se desempeña en el primer equipo de Pumas.

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Rafael Márquez ha visitado muchos campamentos de la primera división azteca y uno de ellos es el de los Pumas de la UNAM, equipo que no tuvo ningún llamado a la Selección Mexicana en la última fecha FIFA pero que, ahora, podría sorprender con la posible convocatoria de un elemento polifuncional en defensa.

¿Qué jugador de Pumas podría ser considerado a la Selección Mexicana?

De acuerdo con información que ha sacudido las redes sociales, Rafael Márquez, como representante de la Selección Mexicana, habló con la directiva de Pumas y el mismo Rodrigo López para conocer su situación actual, esto en medio de una posible convocatoria para la próxima fecha FIFA.

Esto no sugiere que el Toti López tenga su llamado oficial para los siguientes juegos de la Selección Mexicana; sin embargo, también le brinda una posibilidad al jugador de 24 años de edad para que pueda estar dentro de los llamados rumbo a los partidos que el cuadro azteca tendrá contra Jamaica.

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Y es que, sin duda, una de las razones por las cuales Rodrigo podría ser considerado para la Selección Mexicana no solo es su presente con Pumas, sino su edad (24 años) y el hecho de ser un elemento polifuncional en el campo, pudiendo desempeñar posiciones como lateral o extremo por derecha.

¿Cuáles son los números del Toti López en Pumas?

El Toti López ya sabe lo que es representar a la Selección Mexicana luego del llamado que tuvo en diciembre del 2023. Además, su nivel creció desde que llegó a los Pumas hace tres años, institución en donde acumula cinco anotaciones y ocho pases a gol en 112 juegos disputados.