El boxeo internacional vivió una de las escenas más impactantes de 2026 luego de que Bernard Gardner liquidara a Ethan Trout con un nocaut de un solo golpe apenas en el primer asalto.

La escalofriante definición ocurrió el sábado 28 de noviembre durante la función We Fight for Peace, celebrada en el Robert Treat Hotel de Newark, Nueva Jersey, y de inmediato se viralizó en redes sociales como serio candidato al nocaut más brutal del año.

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Así fue el impactante nocaut de Bernard Gardner sobre Ethan Trout

Pactada a cuatro rounds en la división de peso mediano, la contienda pasó de ser un duelo preliminar de desarrollo a acaparar los reflectores mundiales en cuestión de segundos.

El púgil zurdo oriundo de Jersey City midió su distancia, encontró el hueco exacto en la guardia rival y soltó un impacto limpio directo al rostro de Trout.

La potencia del golpe desconectó por completo al boxeador estadounidense, protagonizando una caída con efecto retardado, Trout quedó totalmente rígido y de pie durante un par de segundos antes de desplomarse a plomo sobre la lona.

Ante la gravedad de la escena, el réferi detuvo el combate al instante sin siquiera iniciar el conteo de protección, dando paso inmediato al cuerpo médico, que lo atendió sobre el cuadrilátero durante varios minutos hasta que logró incorporarse y retirarse rumbo a los vestidores con ayuda.

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UNBELIEVABLE, CRAZY 😱

KO of the Year in Newark 😮🥊



This was a brutal finish! Bernard Gardner didn't waste any time. He waited for the right opening, timed his punch perfectly and caught Ethan Trout clean in the first round.



I love knockouts like this, so Short & Brutal 😮… — Joshua Aweda (@AwedaJoshua) November 29, 2026

El presente de Bernard Gardner y Ethan Trout tras la pelea en Newark

Con esta contundente exhibición, Bernard Gardner mejoró su marca profesional a 4-1-1 con 3 nocauts y consolidó un gran cierre de calendario al ligar su tercera victoria consecutiva, luego de superar en dos ocasiones a Qwadir Womack en agosto y octubre de 2026.

En la otra cara de la moneda, Ethan Trout dejó su récord en 0-3-1 y sigue sin conocer el triunfo en el terreno profesional. El peleador llegaba a esta cita tras rescatar un empate dividido ante Victor Pradis en septiembre de 2026, pero sufrió en Newark la primera derrota por la vía del cloroformo en su carrera.

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