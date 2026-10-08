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Luna suma STAR WARS, Sonic, DOOM y más juegos durante octubre

Amazon Luna amplía su catálogo este mes con nuevos títulos para streaming y 10 juegos de PC que los miembros Prime pueden reclamar y conservar en su biblioteca

Amazon Luna estrenos en el mes de octubre

Escrito por: Raúl Núñez

Amazon Luna prepara una nueva tanda de videojuegos para octubre con una selección que incluye carreras, acción, plataformas y terror. Entre las principales novedades destacan STAR WARS: Galactic Racer, Sonic X Shadow Generations y Space Metal Mania, mientras que los miembros Prime también podrán reclamar 10 juegos de PC durante el mes.

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Con estas incorporaciones, Luna Standard supera los 80 juegos disponibles, dentro de una biblioteca que se actualiza periódicamente y que los suscriptores pueden disfrutar mediante streaming en los territorios donde el servicio está disponible.

Una galaxia de carreras llega a LunaUno de los estrenos principales es STAR WARS: Galactic Racer, disponible en Luna desde el mismo día de su lanzamiento en consolas. El juego apuesta por carreras de alta velocidad y eliminatorias ambientadas durante la era de la Nueva República.

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Los jugadores competirán en la llamada Liga Galáctica, un circuito clandestino donde pilotos rivales se enfrentan en pistas peligrosas mientras distintos sindicatos criminales intentan controlar el espectáculo.

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También se incorpora Sonic X Shadow Generations a Luna Standard. La aventura combina dos experiencias protagonizadas por Sonic y Shadow, incluyendo una nueva campaña centrada en el erizo oscuro y sus habilidades especiales.

Para las partidas multijugador locales está Space Metal Mania, un shoot-'em-up que combina acción espacial, heavy metal y cooperativo. El título incluye música y la voz de Dave Mustaine, líder de Megadeth, mientras los jugadores enfrentan hordas de alienígenas y enormes jefes.

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DOOM, Five Nights at Freddy's y más juegos gratisAdemás del catálogo disponible mediante streaming, los miembros Prime podrán reclamar 10 juegos de PC durante octubre y agregarlos a sus respectivas bibliotecas.

Amazon Luna estrenos octubre 2026

La selección incluye Five Nights at Freddy's: Into the Pit y DOOM, disponibles desde el 1 de octubre. Posteriormente llegarán Conarium y WarBreeds el 8 de octubre; Vampire: The Masquerade - Swansong y Caravan SandWitch el 15; Ad Infinitum y Time Travel: Escape Room Game el 22; y finalmente Trash Goblin y Kiborg el 29 de octubre.

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