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Amazon Luna estrena Remote Play y suma pesos pesados en septiembre

Descubre cómo Amazon Luna transforma tu experiencia de juego con la llegada de Star Wars: Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora y la innovadora función Remote Play para jugar en grupo sin costo extra

Amazon Luna

El catálogo de Amazon Luna se renueva este mes de septiembre de 2026 con un despliegue de novedades pensado tanto para los amantes del juego individual de gran formato como para quienes disfrutan de las partidas multijugador en grupo.

Entre los lanzamientos más destacados que se incorporan a Luna Standard se encuentran dos títulos de gran calibre. Por un lado, Star Wars: Outlaws™ invita a los jugadores a encarnar a Kay Vess en la primera experiencia de mundo abierto de la franquicia, ambientada entre El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Por otro lado, Avatar: Frontiers of Pandora™ ofrece una aventura de acción que permite reconectar con las raíces Na’vi y luchar para defender la Frontera Occidental.

La gran innovación tecnológica del mes es la función Remote Play, una herramienta que permite organizar sesiones multijugador a distancia con hasta siete amigos o familiares. Lo más llamativo es que los invitados no necesitan contar con una suscripción activa a Prime; únicamente requieren una cuenta de Amazon y un dispositivo compatible para unirse al instante desde la sección correspondiente del menú de Luna, sin descargas ni costos adicionales.

Pensando en las reuniones familiares o sociales, la sección GameNight suma cuatro propuestas variadas: el aclamado juego de mesa King of Tokyo, el triviador It’s Quiz Time: Guinness World Records, las dinámicas activas de Bowling Mayhem mediante el celular y las pruebas creativas de Cranium Planet.

Finalmente, los suscriptores de Prime podrán reclamar una selección de juegos para PC durante todo el mes, incluyendo nombres relevantes como DOOM + DOOM II, DOOM Eternal, War Hospital, Botany Manor y High on Life, disponibles a través de plataformas como Epic Games Store, GOG y Microsoft. Con esta actualización, Amazon Luna reafirma su compromiso de brindar entretenimiento integral, flexible y accesible en la nube

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