Luna suma grandes juegos a su catálogo en agosto: Batman, Assassin’s Creed y más

Amazon Luna continúa ampliando su propuesta de videojuegos durante agosto con una nueva selección de títulos para sus suscriptores. El servicio de juego en la nube incorpora experiencias para distintos públicos, desde aventuras familiares hasta grandes producciones de acción.

Uno de los principales estrenos del mes es Batman: Caped Crusader – Chronicles, disponible a través de GameNight y basado en la serie animada Batman: Caped Crusader. Los jugadores podrán recorrer una Gotham inspirada en el cine noir de los años 40 y enfrentarse a investigaciones relacionadas con algunos de los criminales más conocidos del universo de Batman.

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Para quienes buscan una experiencia más familiar, Bluey: The Videogame también ya está disponible. El título permite acompañar a Bluey, Bingo y el resto de la familia Heeler en diferentes aventuras, minijuegos y actividades, tanto en solitario como mediante cooperativo.

El catálogo también incorpora Disney/Pixar Brave: The Video Game, una aventura de acción ambientada en una Escocia fantástica, y Disney/Pixar WALL-E, que permite tomar el control del pequeño robot mientras explora un planeta devastado por los residuos.

Pero agosto todavía guarda dos importantes incorporaciones. Assassin’s Creed Valhalla llegará al servicio para llevar a los jugadores hasta la era vikinga, mientras que Assassin’s Creed Mirage permitirá ponerse en la piel de Basim durante la Edad de Oro de Bagdad.

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Además de los juegos disponibles mediante Luna, los miembros Prime podrán reclamar varios títulos de PC durante el mes, entre ellos Steelrising, Airship: Kingdoms Adrift, Spray Paint Simulator, Havendock y Clash: Artifacts of Chaos.

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Amazon señala que los miembros Prime cuentan con una biblioteca creciente de más de 50 juegos disponibles mediante Luna, mientras que Luna Standard supera los 80 títulos.

Con esta actualización, Amazon busca mantener una oferta variada que combine lanzamientos, clásicos y experiencias familiares, reforzando su apuesta por el juego en la nube como parte de su ecosistema de entretenimiento.