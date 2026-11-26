En Nueva York hay una manera bastante particular de medir las ambiciones de Steve Cohen. Se mide en millones de dólares y, desde hace dos años, también en récords contractuales. Los Mets encontraron en el dinero una forma de presentarse ante las Grandes Ligas y volvieron a utilizarla para quedarse con el lanzador más codiciado del mercado.

Tarik Skubal firmó oficialmente un contrato de nueve temporadas y 450 millones de dólares con los Mets. El acuerdo, anunciado esta semana, establece la cifra más alta garantizada en la historia para un pitcher de las Grandes Ligas. El zurdo, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2024 y 2025, recibirá un promedio de 50 millones de dólares por campaña, otra marca para un lanzador de tiempo completo.

La contratación prolonga una política de inversión que Steve Cohen hizo visible en diciembre de 2024, cuando convenció a Juan Soto de abandonar a los Yankees para mudarse al otro lado de Nueva York. Aquella operación terminó en un contrato de 15 años y 765 millones de dólares, el más grande que había firmado un jugador en la historia de MLB.

Ahora, Cohen vuelve a colocar a los Mets en el centro de la conversación económica del beisbol. Soto llegó para cambiar el peso ofensivo de la franquicia. Skubal aterriza con la responsabilidad de encabezar una rotación que necesita recuperar su lugar entre las fortalezas del equipo.

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Tarik Skubal establece una nueva marca para los lanzadores

Los 450 millones de dólares de Skubal superan los 325 millones que Yoshinobu Yamamoto acordó con los Dodgers de Los Ángeles en diciembre de 2023 por 12 temporadas. El japonés había establecido el anterior récord de valor total para un pitcher.

También queda atrás la marca de salario anual promedio para un lanzador. Max Scherzer y Justin Verlander habían llegado a 43.33 millones de dólares por temporada en sus respectivos contratos con los Mets. Skubal eleva esa cifra hasta los 50 millones.

El acuerdo contempla 30 millones de dólares en pagos diferidos. Cinco millones corresponden a su bono de firma de 45 millones y los otros 25 millones forman parte de salarios que Nueva York pagará entre 2038 y 2046. El bono está protegido ante un posible paro laboral en MLB. El contrato también incluye una cláusula completa de no cambio y no contempla opciones de salida.

Skubal recibirá 40 millones de dólares de su bono el próximo 1 de marzo. Los cinco millones restantes se repartirán entre pagos de 3 millones en julio de 2037 y 2 millones en julio de 2038.

El lanzador ocupa el cuarto lugar entre los contratos más grandes de la historia del beisbol, detrás de Juan Soto, Shohei Ohtani, quien firmó por 700 millones con los Dodgers, y Vladimir Guerrero Jr., cuyo acuerdo con Toronto alcanzó los 500 millones.

Los Mets encontraron en Skubal la respuesta a su problema más grande

El tamaño de la inversión tiene una explicación deportiva. Los Mets terminaron la temporada 2026 con marca de 74 victorias y 88 derrotas, en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional. Su rotación registró una efectividad colectiva de 4.47, cifra que los colocó en el puesto 23 de las Grandes Ligas.

El gasto de Nueva York no había sido suficiente para evitar el desplome. La nómina sujeta al impuesto de lujo alcanzó los 366 millones de dólares, la segunda más alta de MLB, pero el equipo quedó fuera de los playoffs.

Skubal llega para modificar ese panorama. En las últimas cuatro temporadas registró una efectividad de 2.42 en 88 aperturas, con 43 victorias, 17 derrotas, 655 ponches y apenas 95 bases por bolas en 546 entradas.

Su trayectoria reciente incluye dos premios Cy Young consecutivos con Detroit, una distinción reservada para los lanzadores más dominantes de cada temporada. En 2026 terminó con marca de 12-7 y efectividad de 2.72 en 26 aperturas entre los Tigres y los Dodgers.

Su campaña tuvo una interrupción por una cirugía para retirar fragmentos óseos del codo izquierdo en mayo. Regresó en junio y Detroit terminó enviándolo a Los Ángeles el 2 de agosto a cambio de tres prospectos. Con los Dodgers participó en dos aperturas de postemporada antes de que Milwaukee eliminara al equipo angelino en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juan Soto abrió la puerta de los récords en Nueva York

Cuando los Mets anunciaron la contratación de Juan Soto en diciembre de 2024, la franquicia cambió su escala de inversión. El dominicano recibió un acuerdo de 765 millones de dólares por 15 años, con un bono de firma de 75 millones y una cláusula completa de no cambio.

Fue una negociación que superó incluso la propuesta de los Yankees, que habían ofrecido 760 millones por 16 temporadas. Cohen consiguió al bateador que había disputado la Serie Mundial con su rival de ciudad y lo convirtió en el rostro de su proyecto.

El contrato de Soto todavía conserva el récord absoluto de valor garantizado en MLB. El de Skubal no lo desplaza, pero establece una nueva categoría para los lanzadores y coloca nuevamente a los Mets en la cima de una negociación histórica.

Hay una diferencia importante entre las dos apuestas. Soto tenía 26 años cuando llegó a Queens y representaba una inversión ofensiva a largo plazo. Skubal acaba de cumplir 30 y llega con dos premios Cy Young, una operación reciente en el codo y la misión de darle estabilidad a una rotación que terminó entre las más vulnerables de la Liga Nacional.

Cohen ya pagó 765 millones por el bat que quería convertir en símbolo de su franquicia. Ahora comprometió otros 450 millones por el brazo que espera sostenga sus aspiraciones.

En dos inviernos, los Mets han destinado 1,215 millones de dólares a dos de las mayores figuras del beisbol. El dinero no garantiza un campeonato, pero en Nueva York ya dejó una certeza sobre la mesa. Ningún equipo ha necesitado gastar tanto para intentar cambiar el destino de su historia reciente.