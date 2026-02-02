ESTRELLA de la MLB confirma su presencia en el Clásico Mundial 2026

A estas alturas, el Clásico Mundial de Béisbol ya no se vende solo como “evento especial”: se vive como un termómetro real del talento por país. Cada confirmación importante cambia el ánimo, porque no se trata únicamente de nombres, sino de jerarquía, liderazgo y presión desde marzo, cuando el margen de error suele durar un par de innings.

Juan Soto confirmó su presencia en el Clásico Mundial 2026

Juan Soto confirmó su intención de jugar con República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026, un refuerzo que de inmediato sube el techo del roster y pone a la selección otra vez en la conversación grande.

El impacto tiene contexto reciente. En la edición 2023, Soto dejó números que explican por qué su presencia pesa tanto: bateó de 15-6, conectó dos jonrones, sumó cinco extrabases y registró un OPS de 1.500, aunque el equipo dominicano se quedó en la fase de grupos. La experiencia, además, le da a Dominicana una figura que entiende el escenario, el ruido y la urgencia que se siente en un torneo corto donde un mal día te complica todo.

República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Para 2026, el calendario ya tiene una fecha marcada: Dominicana iniciará su participación en el Grupo D el 6 de marzo en Miami, con duelo ante Nicaragua. Ese grupo se juega en Miami del 6 al 11 de marzo de 2026, lo que coloca a Dominicana en una sede donde el ambiente latino suele sentirse como local.

El anuncio también alimenta la idea de un roster cargado de estrellas, porque Soto apunta a uniformarse junto a figuras como Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y Fernando Tatís Jr.. Con el torneo a la vuelta, Dominicana gana algo más que un bate élite: gana una referencia ofensiva y un nombre que, por sí solo, obliga a cualquier rival a planear el juego con otra seriedad.

