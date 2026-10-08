The Ascent Ultimate llegada a Nintendo Switch 2

Los jugadores de Nintendo Switch 2 ya pueden reservar The Ascent Ultimate Edition, la nueva versión del RPG de acción cyberpunk desarrollado por Neon Giant. La edición llegará de manera exclusivamente digital el próximo 2 de diciembre e incluirá tanto el juego base como sus contenidos descargables.

La Ultimate Edition reunirá The Ascent junto con los DLC Cyber Heist, CyberSec Pack y Cyber Warrior Pack, ofreciendo una experiencia completa para quienes quieran descubrir el mundo de Veles por primera vez.

Te puede interesar: Castlevania: Belmont’s Curse ya tiene demo y prepara su lanzamiento

Preventa con descuentoLas reservas ya están disponibles a través de Nintendo eShop. Durante el periodo de preventa, la edición tendrá un 10% de descuento, con un precio de 26.99 dólares, frente a los 29.99 dólares que tendrá normalmente.

Junto con el anuncio, Neon Giant presentó un nuevo tráiler que muestra cómo luce The Ascent en Nintendo Switch 2. El video recorre las calles llenas de neón y los escenarios industriales de Veles, mientras presenta diferentes armas, equipo y mejoras cibernéticas.

Uno de los puntos que busca destacar la nueva versión es su propuesta de combate, que permite enfrentarse a grandes grupos de enemigos utilizando diferentes combinaciones de armas y habilidades.

Te puede interesar: Llegan nuevos productos que prometen ser la próxima generación de gaming en México

Una ciudad cyberpunk para jugar solo o con amigosThe Ascent puede disfrutarse tanto en solitario como en cooperativo para hasta cuatro jugadores, permitiendo combinar armas y ciberimplantes para crear diferentes estilos de combate.

Antes del lanzamiento en Switch 2, Neon Giant también publicará un parche Legacy el 18 de noviembre para las versiones actuales de PC, Xbox Series X|S y PlayStation. La actualización incorporará mejoras de localización, compatibilidad con HDR y correcciones para problemas relacionados con el teletransporte en cooperativo, encuentros, guardado y progresión.