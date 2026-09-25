Llegan nuevos productos que prometen ser la próxima generación de gaming en México

Logitech G nos invitó a conocer de primera mano la presentación de una nueva generación de productos durante Logitech G PLAY 2026, evento global en el que reveló 15 dispositivos y herramientas dirigidos a jugadores competitivos, creadores de contenido y aficionados al sim racing.

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Bajo el concepto “The Road to the Breakthrough”, la compañía presentó novedades enfocadas en rendimiento, personalización y conectividad. Entre ellas destaca el PRO X3 SUPERSTRIKE, mouse que incorpora la tecnología HITS y cuyo desarrollo tomó nueve meses. Su llegada a México está programada para el 30 de octubre, a través de Amazon.

The G3 series lineup: G316 X, G305 X Superlight, G325 Lightspeed — now in Black, White, and Lilac. Plus 4 new G Keycap sets just dropped. 🎮 ✨



G316 X 75: https://t.co/FoMXPBdM3H

G Keycaps: https://t.co/PJR72CMs4G pic.twitter.com/5G51lyKxiK — Logitech G (@LogitechG) September 23, 2026

También se presentó el PRO X Control, mousepad de 400 x 460 milímetros con superficie de tela tejida, espuma Slimflex de 6 mm, bordes reforzados y una base de alta fricción. Estará disponible el 23 de octubre mediante Amazon y Mercado Libre.

El apartado competitivo se completa con el PRO X2 RAPID, teclado mecánico con switches magnéticos, Rapid Trigger, Key Priority y una pantalla OLED para recalibración. Llegará el 20 de noviembre a Liverpool. Por su parte, el PRO X3 LIGHTSPEED ofrecerá un micrófono de hasta 48 kHz, opciones de ecualización y batería de larga duración, con lanzamiento el 13 de noviembre mediante Mercado Libre.

Herramientas para creadoresEntre las novedades para streamers destaca YETI 2, un micrófono que utiliza un sensor inteligente para detectar la proximidad de la voz y ajustar dinámicamente parámetros como ganancia, ecualización y patrones de captación. También incorpora reducción de ruido mediante inteligencia artificial e integración con G HUB.

Everything you need to race at your best 🏁



Introducing the RS50 McLaren Racing Bundle. Welcome to the Grid 🧡



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En software, G HUB Replay permitirá grabar automáticamente partidas, detectar momentos destacados y generar clips de jugadas importantes. Streamlabs también renovó su aplicación móvil con Network Boost, que combina conexiones celulares y Wi-Fi para reducir pérdidas de cuadros durante las transmisiones.

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Personalización y sim racingLa compañía presentó además nuevos G-KEYCAPS PBT, variantes de color para algunos periféricos y una actualización del G502 X PLUS que permitirá alcanzar hasta 44,000 DPI.

Para el sim racing llegan los RS Pedals SE y el RS50 McLaren Racing Edition, volante con transmisión directa de 8 Nm y tecnología TRUEFORCE. Estos productos están contemplados para llegar a México en enero de 2027.