Todos los partidos que se jugarán de los cuartos de final de México y la Liga de Naciones de la Concacaf 2026

Así como Rafa Márquez ha dejado frases célebres sobre su llegada a México, ahora tendrá que afrontar un nuevo desafío al frente de la Selección Mexicana. La serie contra Jamaica marcará sus primeros compromisos oficiales como director técnico, después de los partidos amistosos que dirigió durante el comienzo del proceso rumbo al Mundial 2030.

Mientras que se habla de la lista de convocados de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA, también quedó definido el calendario de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026. Ocho selecciones competirán por cuatro lugares en el Final Four, que se disputará en marzo de 2027.

¿Cuándo juega México contra Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf?

La Selección Mexicana comenzará la eliminatoria como visitante el sábado 14 de noviembre de 2026, cuando enfrente a Jamaica a las 19:00 horas del centro de México. El encuentro se disputará en el National Stadium de Kingston.

La serie se definirá el martes 17 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten a las 20:30 horas en el Estadio BBVA, en Monterrey. Así, México volverá a jugar en territorio azteca luego de la eliminación del Mundial 2026.

Todos los partidos de cuartos de final de la Concacaf Nations League

La ronda se jugará mediante eliminatorias de ida y vuelta. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá consiguieron su clasificación directa por su posición en el ranking de la Concacaf, mientras que Guatemala, Jamaica, Curazao y Haití avanzaron después de la fase de grupos. Este es el calendario completo con horario del Centro de México:

Partidos de ida

12 de noviembre: Curazao vs. Panamá, 17:00 horas (CDMX), Stadion Ergilio Hato.

13 de noviembre: Guatemala vs. Canadá, 19:00 horas (CDMX), Estadio Manuel Felipe Carrera.

14 de noviembre: Haití vs. Estados Unidos, 14:30 horas (CDMX), Sabina Park.

14 de noviembre: Jamaica vs. México, 19:00 horas (CDMX), National Stadium.

Partidos de vuelta

15 de noviembre: Panamá vs. Curazao, 16:00 horas (CDMX), Estadio Rommel Fernández.

16 de noviembre: Canadá vs. Guatemala, 17:00 horas (CDMX), BMO Field.

17 de noviembre: Estados Unidos vs. Haití, 17:00 horas (CDMX), TQL Stadium.

17 de noviembre: México vs. Jamaica, 20:30 horas (CDMX), Estadio BBVA.

Los cuatro ganadores avanzarán al Final Four de la Concacaf Nations League, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. También obtendrán su clasificación a la fase de grupos de la Copa Oro 2027.