SORPRESAS de América que aparecerían en la CONVOCATORIA DE SELECCIÓN MEXICANA: Kevin Álvarez y Henry Martín dan de qué hablar

La Selección Mexicana tiene en puerta dos partidos de Nations League ante Jamaica, y la lista de convocados está próxima a revelarse rumbo a estos dos cotejos, por lo que se estima que Rafa Márquez presente novedades en general y hablando sobre América habría movimientos que causarían sorpresa y debate.

Actualmente el Ame es el líder del torneo con 29 unidades hasta antes de la Jornada 16, y en la previa al encuentro ante Pumas de esta fecha, se especula sobre los jugadores azulcremas que serían llamados y los que pese a tener aparentemente oportunidades, no irán a esta concentración y partidos.

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Los jugadores que irían del América a la convocatoria de Selección Mexicana

Reportes de diversas fuentes, indican que por el América, se llamarían cuatro jugadores, un número importante a otros llamados en donde quizás no eran base y ahora tendría tintes de ese calibre.

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Aunque es extraoficial, América tendría en esta convocatoria a Israel Reyes que es constante en el cuadro mexicano, ademas de Erick Sánchez e Isaías Violante, pero en donde estaría la sorpresa es con Kevin Álvarez, jugador que se había alejado anteriormente de Selección y en la previa del Mundial no estuvo entre los posibles candidatos a ir.

Los jugadores del América que pese a tener algunos chances, no serían convocados a esta fecha FIFA

La principal novedad es que Henry Martín que ha retomado un buen nivel, no será llamado por Rafa Márquez, quizás pensando en no tener muchos jugadores del Ame o por otros delanteros que quiere probar.

Aunque era complicado que Luis Ángel Malagón fuera llamado, terminaría de confirmarse que Márquez tiene otras opciones en mente para el arco y su retorno tendría que esperar.

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¿Cuándo juega México vs Jamaica en Nations League?

Jamaica se enfrentará ante México, primer el sábado 14 de noviembre a las 7:00 PM teniendo al cuadro azteca como visitante para este juego de ida de Cuartos de Final de Nations League.

La vuelta será el martes 17 de noviembre, cuando se enfrenten en Monterrey en juego agendado a las 8:30 de la noche.