ÚLTIMA HORA: Toluca presenta a su nuevo DT en pleno Apertura 2026

Hoy sábado 10 de octubre, el conjunto del Toluca Femenil rompió el mercado, tras presentar a Edgar Dueñas como su nuevo DT tras la salida del español Alberto Toril. El movimiento en el banquillo se produce luego de que el estratega europeo dejara el cargo por motivos personales y de mutuo acuerdo con la directiva escarlata.

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El exfutbolista asume el mando de las Diablas de forma inmediata para afrontar el cierre del torneo Apertura 2026. Con solo tres jornadas restantes en la fase regular, el objetivo principal de su gestión es asegurar la clasificación matemática y afinar los detalles tácticos para pelear por el título en la Liguilla.

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Los números de Edgar Dueñas con el Deportivo Toluca

Como uno de los defensas centrales más históricos de la institución, la trayectoria del ahora entrenador arrojó cifras sobresalientes en la Primera División de México. Durante su etapa como jugador del Deportivo Toluca FC, disputó 341 partidos oficiales, registrando 150 victorias y 16 goles anotados.

En su palmarés, levantó un total de 4 títulos oficiales: 3 trofeos de Liga MX (Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010) y 1 Campeón de Campeones (Temporada 2005-06). Durante estos campeonatos, fue pieza fundamental de una histórica muralla defensiva junto a Paulo da Silva, ayudando a mantener el arco de Hernán Cristante invicto durante 772 minutos consecutivos.

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El panorama de las Diablas en el Apertura 2026

El nuevo cuerpo técnico hereda una escuadra sumamente competitiva y estable. Actualmente, el equipo mexiquense se ubica en el tercer lugar del Grupo A de la Liga MX Femenil, posicionándose únicamente por detrás de Rayadas y Tigres.

Las estadísticas respaldan el buen torneo de la institución, sumando 22 puntos tras 10 jornadas disputadas. Su récord actual es de 7 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas, con un balance ofensivo de 25 goles a favor y 16 en contra.

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