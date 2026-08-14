¿Se va o se queda? Cadillac da una respuesta sobre el futuro de Checo Pérez en la escudería

El futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a convertirse en uno de los temas principales de la Fórmula 1. El piloto mexicano ha mostrado un rendimiento superior al de Valtteri Bottas durante la primera temporada de Cadillac, situación que despertó el supuesto interés de otras escuderías para 2027.

Los rumores aumentaron después del cambio de jefe en el equipo estadounidense. Marcin Budkowski reemplazó a Graeme Lowdon durante el receso de verano y tendrá la responsabilidad de encabezar la siguiente etapa del proyecto. Ante este escenario, Cadillac finalmente se pronunció sobre la continuidad de Checo.

Cadillac confía en la continuidad de Checo Pérez

Dan Towriss, CEO de Cadillac, aseguró que la escudería está satisfecha con el desempeño del mexicano y confía en mantenerlo para la siguiente temporada. Incluso destacó el trabajo que realiza detrás de cámaras para acelerar el crecimiento del equipo.

Checo Pérez|Crédito: @SChecoPerez / X

“Checo ha sido un activo extraordinario para el equipo. Ha pilotado muy bien y ciertamente ha presionado bastante. Estoy muy confiado en que Checo permanecerá con Cadillac”, expresó el directivo.

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Towriss también dejó en claro que no existen cambios previstos en la alineación para 2027. Sin embargo, reconoció que el mercado de la Fórmula 1 puede cambiar rápidamente y evitó garantizar de manera absoluta la continuidad de sus pilotos.

“Tenemos dos pilotos experimentados con los que estamos muy contentos. No hay cambios previstos por el momento para 2027, pero las cosas siempre pueden cambiar”, agregó.

Checo Pérez|Crédito: @SChecoPerez / X

Los equipos que estarían interesados en Checo Pérez

Williams aparece como uno de los posibles destinos de Checo para 2027, especialmente si Carlos Sainz o Alex Albon abandonan la escudería. Sin embargo, Cadillac afirmó que estos rumores no generan preocupación y confía en la relación construida con el mexicano.

La escudería estadounidense también fue relacionada con Rafael Câmara, vigente campeón de la Fórmula 3. Towriss negó que exista un movimiento inmediato por el brasileño y reiteró que actualmente no contempla cambiar a sus pilotos.

De esta manera, todos los caminos indican que Checo continuará en Cadillac. Su rendimiento no está siendo cuestionado y el mexicano aparece como una pieza importante para que el nuevo equipo pueda abandonar el fondo de la parrilla.