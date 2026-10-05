Qué le pasó a George Russell y por qué su caso sonó tanto en la Fórmula 1

George Russell se quedó con prácticamente nulas posibilidades de luchar por el Mundial de Pilotos 2026 de la Fórmula 1. Un joven Andrea Kimi Antonelli logró demostrar ser más rápido que el piloto británico, a pesar de que había conseguido una importante victoria en Bakú. Hoy el italiano se aleja en la clasificación general y su desempeño en el Gran Premio de Bahréin redució considerablemente las posibilidades de campeonar.

Antonelli inició el Gran Premio desde el tercer lugar, mientras que Russell partió desde la sexta plaza. Pese a la diferencia de posiciones, el británico consiguió colocarse en el segundo lugar durante los últimos tramos de la carrera, en busca de quitarle el podio al neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, su desenlace fue inesperado.

Mercedes le solicitó a Russell que cambie de posición con Antonelli y, si bien reportaron por radio que iban a devolver la segunda plaza al británico si Kimi no lograba adelantar al piloto de Red Bull, el W17 de George se quedó sin potencia en la recta principal por un problema de motor que lo dejó tirado. De esta manera, el piloto británico consumó su tercer abandono de la temporada.

George Russell da por perdido el Mundial de Pilotos

"Bueno, casi te dan ganas de reírte. Por supuesto, es una verdadera lástima, pero hay que seguir luchando. Hay que seguir intentándolo. El podio, por supuesto, parecía muy seguro. Una carrera sólida, no espectacular, pero sólida.

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No es la primera vez, así que estoy bastante acostumbrado a esta sensación y a estas preguntas, por así decirlo. No hace falta que diga que creo que se ha esfumado el mundial. Pero, por supuesto, es extremadamente improbable, y esa es la realidad", sentenció.

¿Cómo está la carrera por el Mundial de Pilotos entre Russell y Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 con 320 puntos, mientras que George Russell se mantiene segundo con 236 unidades. El italiano terminó segundo en el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia y sumó 18 puntos. Su compañero abandonó sin sumar, por lo que la diferencia entre ambos aumentó de 66 a 84 puntos.

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A pesar del duro golpe, Russell todavía tiene posibilidades matemáticas de ser campeón. Quedan siete Grandes Premios y una carrera Sprint por disputar, con un máximo de 183 puntos disponibles. Sin embargo, necesita recortar una diferencia importante y depender de los resultados de Antonelli para cambiar la historia.

Para dimensionar la ventaja del italiano, incluso si Russell ganara las siete carreras restantes y Antonelli terminara segundo en todas, el británico solo recuperaría 49 puntos. Ni siquiera ganar también la Sprint sin que su compañero sumara le alcanzaría. Por eso, conseguir victorias ya no basta: necesita que el líder deje escapar más puntos en el cierre de la temporada.