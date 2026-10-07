Lionel Messi por fin explicó por qué Argentina no jugó al máximo nivel contra España

Así como Lionel Messi amplió su récord de goles con Argentina tras su despedida con el 3-0 ante Benín, también aprovechó su despedida para hablar de uno de los momentos que más preguntas generó después del Mundial 2026. El capitán se refirió a la derrota contra España y negó que hubiera ocurrido algo extraño antes o durante aquella final.

Mientras Leo Messi logró 18 récords con Argentina en su despedida, también dejó una explicación sobre lo sucedido ante España. El futbolista aseguró que el equipo llegó al partido decisivo después de un desgaste muy grande, tanto físico como emocional, provocado por la semifinal contra Inglaterra.

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¿Qué dijo Lionel Messi de la final con España?

Durante su última charla como jugador de la Selección Argentina, Messi rechazó las especulaciones que aparecieron después de la derrota ante España. “No pasó nada raro, como se dice”, explicó el capitán.

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Messi sostuvo que Argentina volvió a competir con el mismo compromiso y que todos sus compañeros dejaron todo por la camiseta. La Selección Argentina perdió 1-0 ante España en el tiempo suplementario del partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Lionel Messi, en la final ante España|Mike Segar/REUTERS

El partido contra Inglaterra en el Mundial 2026 fue desgastante

Para Messi, una de las razones que explican el rendimiento de Argentina en la final fue el esfuerzo realizado en la semifinal. El equipo había derrotado 2-1 a Inglaterra, un rival con mucha historia geopolítica y emotiva, para avanzar al partido decisivo.

Aquel encuentro en Atlanta tuvo un desenlace exigente para la Selección Argentina y, según explicó Messi, dejó un desgaste importante en las piernas y también a nivel emocional.

💣🔥“El último Mundial estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó NADA RARO como se dice, dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros” - Messi contra los que hablaron de teorías conspirativas https://t.co/M8XCZl9gto — PaseClave (@paseclave__) October 7, 2026

“El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, a nivel de piernas y a nivel emocional. La realidad es que llegamos con lo justo”, explicó Messi.

El propio Lionel Scaloni también había señalado que Argentina llegó con lo justo a la final y que España fue superior. Messi, por su parte, eligió cerrar la discusión durante su despedida y defender el esfuerzo realizado por sus compañeros.

“Dimos todo. Todos lo dejaron todo por la camiseta”, afirmó el capitán, quien reconoció que Argentina estuvo cerca de volver a ser campeona del mundo, pero finalmente no pudo conseguirlo.

