Dejó Santos Laguna por 50 millones y hoy vive un duro momento en Europa

Así como un jugador que fue de Argentina por falta de minutos, hoy es la gran figura de su equipo en la Liga BBVA MX, también hay casos diferentes y más complejos. Pues mientras algunos futbolistas encuentran en otro país la oportunidad que buscaban, otros tienen dificultades para consolidarse después de dejar México, como uno de Santos Laguna.

Mientras que un luchador fallecido PAC recibió como último regalo una camiseta del Santos, un futbolista con pasado en Los Guerreros atraviesa una situación complicada en Europa. Se trata de Stephano Carrillo, quien continúa buscando un lugar en el Feyenoord después de haber pasado la temporada anterior a préstamo con el FC Dordrecht.

Stephano Carrillo jugará en la Segunda División de los Países Bajos con el equipo filial del Feyenoord|@stephanocarrillo

El difícil momento de Stephano Carrillo, ex Santos Laguna, en Europa

Stephano Carrillo regresó al Feyenoord después de su préstamo con el FC Dordrecht y actualmente busca ganarse un lugar dentro de la estructura del conjunto neerlandés. En un partido de práctica entre Feyenoord U21 y SK Beveren U21, el delantero mexicano disputó 15 minutos, pero no tiene oportunidades en el primer equipo.

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El atacante de 20 años todavía tiene contrato con el Feyenoord hasta junio de 2029, pero su continuidad en Europa está en duda de cara al mercado invernal. Ante la falta de regularidad, no se descarta que pueda regresar a la Liga MX mediante una nueva operación. Carrillo llegó al futbol europeo como una de las promesas del futbol mexicano, pero no se afianzó.

|EFE

Trayectoria de Stephano Carrillo

El delantero surgió de las Fuerzas Básicas de Santos Laguna y destacó con la Selección Mexicana Sub-17, con la que marcó 13 goles en 14 partidos. Su rendimiento en el Premundial y el Mundial Sub-17 de 2023 despertó el interés de Europa.

En febrero de 2025, el Feyenoord adquirió su carta por aproximadamente 2.5 millones de euros, una cifra cercana a los 50 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, tuvo pocas oportunidades con el primer equipo y posteriormente fue cedido al FC Dordrecht para la temporada 2025-2026 y ahora regresó.

Stephano Carrillo se despidió de Santos Laguna|Crédito: Mexsport

Las estadísticas de Stephano Carrillo