Esta es la cantidad que pagaría el club europeo que se llevará a Gilberto Mora cuando cumpla 18 años

Así como Gilberto Mora se marcharía de los Xolos de Tijuana, también lo haría por una cantidad que podría convertirlo en uno de los futbolistas mexicanos más caros de la historia. Los reportes que han surgido en las últimas horas colocan la posible operación por encima de los 50 millones de dólares.

El portero del Club Tijuana ya había contado que Gil Mora se marcharía, pero ahora su valor podría traducirse en una transferencia histórica. De acuerdo con la información difundida, la cifra rondaría los 50 millones de dólares, equivalentes a números estratosféricos en pesos mexicanos.

Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

El dinero que pagarían por Gilberto Mora, en pesos mexicanos y euros

La cifra que se ha manejado para la posible transferencia de Gilberto Mora supera los 50 millones de dólares. Tomando como referencia esa cantidad, serían aproximadamente 900 millones de pesos mexicanos y 44.4 millones de euros, aunque el valor exacto en pesos depende del tipo de cambio.

En las cuatro monedas, la operación quedaría aproximadamente así:

Dólares : más de 50 millones de USD.

: más de 50 millones de USD. Euros: alrededor de 44.4 millones de EUR.

alrededor de 44.4 millones de EUR. Pesos mexicanos: más de 1,000 millones de MXN.

más de 1,000 millones de MXN. Libras esterlinas: más de 37.66 millones de GBP.

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Los detalles de la posible transferencia de Gilberto Mora

La operación podría concretarse una vez que Gilberto Mora cumpla 18 años, algo que ocurrirá el 14 de octubre de 2026. Distintos reportes señalan que existe un acuerdo que podría hacerse efectivo después de que el futbolista alcance la mayoría de edad. La agente Rafaela Pimenta habría comunicado la existencia de una oferta del Liverpool.

|MEXSPORT

Por otra parte, señalan que Xolos no contemplaría aceptar una propuesta inferior a 30 millones de libras, mientras que el interés de otros clubes europeos como el Borussia Dortmund podría elevar el valor de la operación. También se ha mencionado que Tijuana buscaría incluir beneficios económicos futuros en caso de una transferencia.

Los números de Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana

A sus 17 años, Gilberto Mora suma 62 partidos con Xolos, de los cuales 39 fueron como titular. En ese periodo registra 15 goles y 3 asistencias. Con la Selección Mexicana, el mediocampista acumula 13 partidos, 9 como titular, 1 gol y 1 asistencia. Además, se convirtió en el goleador más joven de México. No por nada pagarían más de 1,000 millones de pesos por él.

