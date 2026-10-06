De Wembley Stadium y Estadio Lusail hasta el Gigante de Acero: la selecta lista de estadios que ha construido la firma que hará el nuevo estadio del Atlas

Los Rojinegros del Atlas oficialmente tendrán un nuevo estadio, el cual se ha revelado este martes 6 de octubre, será construido por una de las firmas más afamadas en el mundo, en el tema de construcción de estadios de primer mundo, teniendo un catálogo de más de 20 colosos repartidos en el planeta, entre los que destacan Wembley Stadium, el Estadio Lusail donde Lionel Messi fue campeón en la Final del Mundial de Qatar 2022, hasta el Gigante de Acero, casa de los Rayados de Monterrey.

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La firma se llama Populous, es originaria de Kansas City, Estados Unidos y tiene una rica baraja de proyectos cocretados en el mundo, no solo en el ambiente deportivo, también en entretenimiento y complejos públicos, destacándose también The Sphere o La Esfera, este inmueble esférico clavado en Las Vegas que desde hace tres años que se inauguró, es uno de los grandes atractivos e innovadores sitios del orbe.

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Es ahora totalmente confirmado, que Populous, es el despacho de arquitectos que diseña, planifica y levantará en la zona de Zapopan, Jalisco el nuevo estadio del Atlas del Guadalajara, proyecto que en las próximas horas revelará todos sus detalles, pero se estima que tendrá una capacidad para 30 mil o 40 mil asistentes.

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Las expectativas, teniendo como referencia los estadios de Populous son muy altas, y en México la gran referencia es el Estadio Bancomer, que siempre luce impecable y moderno pese a tener ya 11 años de su estreno. El nuevo Estadio de los Rojinegros podría colocarse así en la vanguardia en Lationoamérica o en todo el continente y se instalará como el estadio más nuevo en el país al menos hasta que otro equipo anuncie algún proyecto de este calibre.

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¿Qué estadios ha construido la firma Populous, que ahora construirá el Estadio de Atlas?

En un evento oficial de la UdG de este martes 6 de octubre, se aprobó el proyecto que incluye el Nuevo Estadio de Atlas y todo un complejo que colindará con este recinto deportivo. En el evento el Presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos explicó que este nuevo Estadio de Atlas será también compartido con la escuadra de Leones Negros.

Y fue el mismo presidente Castellanos quien abundó en que el despacho Populous es la que se ha destinado para hacer realidad este proyecto, acotando que su prestigio está vinculado a la construcción del Estadio de Tottemham.

"Se le ha encargado al despacho Populous, ellos han construido decenas de estadio en el mundo, como el Estadio del Tottemhan en Inglaterra, el Estadio de los Yankees de Nueva York, el Estadio donde su jugó la Final del Mundial de Qatar (Lusail) y el Gigante de Acero de Monterrey", comentó con entusiasmo el directivo.