WWE: Así ha sido la evolución de los Perros del Mal

Lo que nació hace más de dos décadas como una agrupación irreverente y desafiante en los cuadriláteros nacionales, ha sabido reinventarse con el paso del tiempo hasta aterrizar recientemente en los escenarios globales de la WWE.

A lo largo de distintas etapas y promociones, la jauría mantuvo intacta su esencia ruda, adaptándose a las nuevas generaciones sin perder el espíritu rebelde que los convirtió en leyenda.

Los orígenes de los Perros del Mal junto al Hijo del Perro Aguayo y Héctor Garza

La historia de esta emblemática facción comenzó a escribirse en 2004 dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquella primera alineación estuvo encabezada por el carismático El Hijo del Perro Aguayo, quien unió fuerzas con el recordado Héctor Garza para sacudir los cimientos de la cartelera estelar.

A esa dupla explosiva se sumaron rápidamente figuras de enorme jerarquía como Mr. Águila, Damián 666 y Halloween, conformando un bloque temible que rompió los moldes tradicionales de la época. Más adelante, el proyecto trascendió las fronteras de una sola empresa para convertirse en una promotora independiente y protagonizar recordadas invasiones en Triple A, consolidando una identidad propia que marcó a fuego a millones de aficionados.

El resurgimiento en WWE y la nueva alineación de los Perros del Mal

Tras años de ausencia y múltiples homenajes a su legado, la histórica agrupación sorprendió al mundo entero al regresar oficialmente este 2026 con una renovada alineación que ya pisa fuerte dentro del universo de la WWE.

Esta nueva encarnación de la jauría está liderada por Ángel y Berto, continuando directamente el legado familiar de su tío Héctor Garza, acompañados por Daga, Bronco Nima y Karmen Petrovic. Con el respaldo de los títulos de tríos de AAA en su cintura y apariciones estelares en Monday Night Raw, el grupo demuestra que la evolución de los Perros del Mal sigue más vigente que nunca.