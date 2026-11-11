WWE: ¿Quién es la esposa de Rey Mysterio?

Su esposa, Angie Gutiérrez, ha sido el pilar fundamental en la vida privada de la leyenda de la lucha libre, acompañándolo de manera incondicional desde sus inicios en los cuadriláteros independientes hasta la cima absoluta de la industria global del entretenimiento deportivo.

A lo largo de los años, la pareja ha formado una sólida familia, manteniéndose al margen de los escándalos mediáticos y consolidando un hogar basado en el respeto mutuo y el apoyo familiar constante.

La historia de amor que sostiene a Rey Mysterio fuera del cuadrilátero

La relación entre el icónico enmascarado y Angie Gutiérrez destaca en el medio luchístico por su durabilidad. Mientras el atleta recorre el mundo cumpliendo con exigentes calendarios competitivos y giras internacionales, su esposa ha representado el refugio y la estabilidad emocional tanto para él como para sus hijos.

La complicidad de ambos ha sido evidente en múltiples ocasiones públicas, donde la familia se muestra unida ante los retos que implica una trayectoria profesional tan expuesta a la opinión pública.

El controvertido señalamiento de Dorian Roldán en el ring

En los últimos días, la tranquilidad familiar se vio recientemente salpicada por la ficción de los encordados durante un evento de Lucha Libre AAA ya que Mysterio recibió fuertes acusaciones. En plena ceremonia de inducción al Salón de la Fama de Marisela Peña, Dorian Roldán interrumpió el evento para lanzar una fuerte acusación contra Rey Mysterio, asegurando en medio de la trama que el luchador mantenía un supuesto romance secreto con Marisela Peña.

Ante semejante declaración que cimbró a los asistentes, la respuesta del veterano gladiador no tardó en llegar: Rey Mysterio se señaló directamente el anillo de matrimonio que lo une con Angie Gutiérrez, reafirmando su lealtad familiar y dejando en claro que los señalamientos formaban parte de un conflicto de poder dentro de la directiva.