WWE: ¿Quién es el luchador que sufrió grave lesión y permanece hospitalizado?

El vestidor de la empresa estadounidense atraviesa horas de máxima inquietud tras conocerse el delicado cuadro clínico de Bronson Reed, el imponente gladiador australiano que terminó internado en un centro médico de Arabia Saudita luego de la celebración de Crown Jewel.

A pesar de que el evento concluyó hace varios días, el estado físico del atleta impide su retorno a territorio norteamericano, manteniendo en vilo tanto a los directivos como a los fanáticos de la compañía.

El accidente en Crown Jewel que provocó la grave lesión del luchador

El desafortunado episodio se produjo el pasado 7 de noviembre en Riad, durante una velada en la que el australiano ni siquiera figuraba en la cartelera oficial. Su presencia en escena respondió a una irrupción no programada durante la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas, buscando auxiliar a sus aliados de The Vision, Bron Breakker y Austin Theory, frente a Penta y Je’Von Evans.

Para neutralizar su interferencia, apareció en escena Oba Femi, quien desató una ofensiva demoledora. El nigeriano proyectó violentamente a Bronson Reed desde la estructura elevada de la escenografía hacia el vacío, provocando un impacto brutal contra una mesa ubicada en la zona baja que encendió de inmediato las alarmas de los paramédicos.

El diagnóstico médico que mantiene hospitalizado a Bronson Reed

Aunque los primeros reportes extraoficiales apuntaban a una comprometedora perforación pulmonar, los estudios clínicos posteriores precisaron la verdadera magnitud del daño. Los especialistas confirmaron que el luchador presenta múltiples costillas fracturadas y una laceración en uno de sus riñones, un cuadro delicado que exige reposo absoluto y monitoreo constante.

Debido a que los cambios de presión en un vuelo transatlántico representarían un peligro extremo para su integridad, los doctores prohibieron su traslado aéreo. Por este motivo, el australiano permanece hospitalizado en Riad, acompañado por personal médico de la empresa y un alto directivo internacional, sumando un nuevo obstáculo tras haber superado recientemente una larga inactividad por un desgarro en el bíceps.